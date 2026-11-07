हिमाचल सरकार 1200 JBT शिक्षक भर्ती करेगी, तैनाती का फार्मूला भी तय; मुख्यमंत्री को भेजी नियुक्ति की फाइल

राज्य ब्यूरो, शिमला। हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी दूर करने के लिए नियुक्ति प्रक्रिया तेज कर दी गई है। प्रदेश के स्कूलों को जल्द ही 1,200 नए जेबीटी शिक्षक मिलेंगे। इनमें 600 शिक्षक सीबीएसई संबद्ध सरकारी स्कूलों में और 600 हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड से संबद्ध स्कूलों में नियुक्त किए जाएंगे। शिक्षा विभाग ने नियुक्तियों की अंतिम मंजूरी के लिए फाइल मुख्यमंत्री को भेज दी है। स्वीकृति मिलते ही नियुक्ति आदेश जारी करने की प्रक्रिया शुरू होगी।

तैनाती का फार्मूला भी तय इन नियुक्तियों से उन सरकारी स्कूलों को राहत मिलने की उम्मीद है, जहां शिक्षकों की कमी के कारण विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। विभाग के अनुसार, 20 या इससे अधिक विद्यार्थियों वाले स्कूलों में जेबीटी शिक्षक तैनात किए जाएंगे। दूरदराज और जरूरतमंद क्षेत्रों के स्कूलों को प्राथमिकता दी जाएगी।

राज्य चयन आयोग को भेजा मामला शिक्षा विभाग ने जेबीटी के 1,200 पद भरने का मामला राज्य चयन आयोग को भेजा था। आयोग ने चयन प्रक्रिया पूरी कर परिणाम घोषित कर दिया है और चयनित अभ्यर्थियों की फाइल स्कूल शिक्षा निदेशालय को भेजी है। निदेशालय ने नियुक्तियों का प्रस्ताव तैयार कर सरकार की मंजूरी के लिए भेजा है।