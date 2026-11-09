हिमाचल पुलिस का दीवाली पर आपातकालीन सेवाओं में नया कीर्तिमान, 112 नंबर पर दर्ज 586 घटनाओं पर त्वरित एक्शन

जागरण संवाददाता, शिमला। दीपावली पर एक दिन में 187 आग की घटनाओं ने पुलिस की चुनौती बढ़ा दी। डीजीपी अशोक तिवारी ने दावा किया कि प्रदेशभर में सुरक्षा व्यवस्था संभालने में जुटी पुलिस ने आपातकालीन सेवाओं में नया कीर्तिमान स्थापित किया है। दीपावली के दिन प्रदेश पुलिस की आपातकालीन सेवा 112 ने एक दिन में 586 घटनाओं पर कार्रवाई की।



सेवा की शुरुआत के बाद एक दिन में दर्ज आपातकालीन घटनाओं का यह अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। इनमें आग लगने से संबंधित 187 घटनाएं शामिल रहीं। त्योहार के दौरान आपातकालीन घटनाओं की इतनी बड़ी संख्या के बावजूद पुलिस की सहायता टीमों ने मात्र तीन मिनट 37 सेकंड में प्रतिक्रिया दी।

आपात स्थिति में मांगी 112 नंबर पर मदद पुलिस मुख्यालय का दावा है कि दीपावली के दिन आपातकालीन सेवा पर काम का दबाव रहा। आग लगने की घटनाओं के अलावा अन्य आपात परिस्थितियों में भी लोगों ने 112 नंबर पर सहायता मांगी। डीजीपी ने इस उपलब्धि पर आपातकालीन सेवा 112 की पूरी टीम को बधाई दी। उन्होंने कहा कि जब लोग त्योहार मना रहे थे तो उस समय पुलिस जवान और आपातकालीन सेवा से जुड़े कर्मचारी ड्यूटी पर तैनात रहकर उनकी सुरक्षा कर रहे थे।

112 नंबर को और प्रभावी बनाया जाएगा उन्होंने कहा कि आपातकालीन सेवा 112 को लगातार अधिक प्रभावी और विश्वसनीय बनाने के लिए प्रयासरत हैं। इसके लिए अधिकारियों की निगरानी मजबूत करने, कर्मचारियों की जवाबदेही तय करने, आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल बढ़ाने और कार्यप्रणाली की नियमित समीक्षा पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।