हिमाचल में 2-2 सरकारी आवास लेकर बैठे 22 अधिकारी, 38 ने रिटायरमेंट के बाद भी नहीं छोड़े मकान; विस में आए आंकड़े

राज्य ब्यूरो, धर्मशाला। हिमाचल प्रदेश में सरकारी विभागों में कार्यरत 22 अधिकारी और कर्मचारी ऐसे हैं, जिन्हें दो या इससे अधिक स्थानों पर सरकारी आवास आवंटित किए गए हैं। वहीं, 38 सेवानिवृत्त अधिकारी और कर्मचारियों ने दूसरी जिम्मेदारी मिलने के बाद भी पहले आवंटित सरकारी आवास खाली नहीं किए हैं। यानी सेवानिवृत्ति के बाद पुनर्नियुक्ति मिलने के बावजूद ये पुराने सरकारी आवास में बने हुए हैं।

6978 सरकारी आवास आवंटित विधायक केवल सिंह पठानिया के प्रश्न के लिखित उत्तर में सरकार ने सदन में यह जानकारी दी। सरकार ने बताया कि पिछले तीन वर्षों के दौरान विभिन्न विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों को मेरिट के आधार पर 6978 सरकारी आवास आवंटित किए गए हैं। इस अवधि में आवास आवंटन समितियों की कुल 1674 बैठकें हुईं।

425 की स्थिति नहीं ठीक सरकार के अनुसार, वर्तमान में प्रदेश के 21 विभागों, बोर्डों और निगमों के 425 ऐसे आवासीय भवन हैं, जिनकी स्थिति ठीक नहीं है। हालांकि, इन्हें सामान्य पूल में शामिल करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।