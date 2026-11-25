राज्य ब्यूरो, शिमला। हिमाचल में नवगठित पंचायतों को अब पुरानी पंचायतों से अलग होने के बाद उनके हिस्से की संपत्तियां हस्तांतरित करनी होंगी। पंचायतीराज विभाग ने इस संबंध में सभी खंड विकास अधिकारियों (बीडीओ) को निर्देश जारी कर संपत्ति हस्तांतरण का पूरा रिकॉर्ड मांगा है।



पंचायतों के पुनर्गठन के बाद संपत्तियों के बंटवारे की प्रक्रिया शुरू की गई थी। इसके तहत पुरानी पंचायतों से अलग होकर बनी नई पंचायतों को उनके क्षेत्र में आने वाली दुकानें, भवन, व्यावसायिक परिसर और अन्य परिसंपत्तियां सौंपी जानी हैं। कुछ पंचायतों में संपत्तियां हस्तांतरित हो चुकी हैं, जबकि कई मामलों में यह प्रक्रिया अभी लंबित है।

बीडीओ से मांगी जानकारी विभाग ने बीडीओ से यह जानकारी मांगी है कि किन नवगठित पंचायतों को संपत्तियां सौंप दी गई हैं और किनका हस्तांतरण बाकी है। इसके लिए संबंधित पंचायतों की परिसंपत्तियों का पूरा ब्योरा जुटाकर हस्तांतरण की स्थिति स्पष्ट करनी होगी।

संसाधन जुटाने के अवसर बढ़ेंगे संपत्तियां मिलने से नवगठित पंचायतों के पास अपने संसाधन जुटाने के अवसर बढ़ेंगे। उनके क्षेत्र में आने वाली दुकानें, व्यावसायिक परिसर और अन्य संपत्तियां पंचायत के अधिकार में आने से किराये के रूप में नियमित आय हो सकेगी। इससे विकास कार्यों के लिए पंचायतों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और उन्हें छोटे-बड़े कार्यों के लिए पूरी तरह सरकारी अनुदान पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा।

विभाग करेगा बंटवारा सुनिश्चित पंचायतों के पुनर्गठन के बाद संपत्तियों का बंटवारा महत्वपूर्ण प्रशासनिक प्रक्रिया है। विभाग रिकार्ड के आधार पर यह सुनिश्चित करेगा कि नई पंचायतों को उनके क्षेत्र की परिसंपत्तियों का अधिकार मिले और हस्तांतरण में किसी तरह की अस्पष्टता या विवाद न रहे।