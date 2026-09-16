अब तक 296 लोगों की मौत, 59 सड़कें बंद और ₹3212 करोड़ का नुकसान; हिमाचल में मौसम ने बरपाया कहर
हिमाचल प्रदेश में 30 जून से 15 सितंबर तक मानसून ने भारी तबाही मचाई है, जिससे 3212.21 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है और 296 लोगों की जान गई है।
HighLights
मानसून से हिमाचल को 3212.21 करोड़ रुपये का भारी नुकसान
कुल 296 लोगों की मौत, जिनमें 119 प्राकृतिक आपदाओं से
प्रदेश में अभी भी 59 सड़कें और 11 पेयजल योजनाएं बाधित
राज्य ब्यूरो, शिमला। प्रदेश में 30 जून से लेकर 15 सितंबर तक मानसून के दौरान बहुत अधिक नुकसान हुआ है और आकलन 3212.21 करोड़ पहुंच गया है।
131 मकान अभी तक पूरी तरह ध्वस्त हो चुके हैं जबकि 502 मकानों को आंशिक नुकसान हुआ है। इस मानसून सीजन में 296 लोगों की मौत हुई, जिनमें से 119 मौतें सीधे तौर पर प्राकृतिक आपदाओं और मौसम से जुड़ी घटनाओं के कारण हुईं, जबकि 177 लोगों की मौत सड़क हादसों में हुई। कुल 520 लोग घायल हुए।
वहीं, सड़कों और पुलों के कारण लोक निर्माण विभाग को हुआ नुकसान 2744.67 करोड़ और जल शक्ति विभाग को 38.57 करोड़ का नुकसान आंका गया है।
प्रदेश में बीते चौबीस घंटों के दौरान धर्मशाला में 75, कुल्लू के कोठी में 36, सुंदरनगर में 30 और शिमला में 10 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई है। आने पाले दिनों में भी इस प्रकार कुछ एक स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा की संभावना जताई गई है।
59 सड़कें अभी भी बंद
प्रदेश भर में 59 सड़कें बंद हैं। इनमें सबसे ज्यादा मंडी जिले में 27 और कुल्लू में 12 सड़कें ठप हैं। इसके अलावा 11 पेयजल योजनाएं और 2 बिजली ट्रांसफार्मर अभी भी बाधित हैं, जिन्हें बहाल करने का काम युद्धस्तर पर जारी है।
मौसम विज्ञान केंद्र शिमला की ताजा रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश में अब अगले 7 दिनों तक किसी भी तरह की भारी वर्षा की संभावना नहीं है।
आने वाले दिनों में कैसा रहेगा मौसम?
अब धूप आने वाल दिनों में अपना तीखा रुख दिखाना शुरू करेगी। 16 व 17 सितंबर को प्रदेश के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम वर्षा जबकि 18 से 21 सितंबर तक मौसम काफी हद तक साफ रहेगा, केवल गिने-चुने स्थानों पर ही हल्की वर्षा के आसार हैं।
प्रदेश में बीते चौबीस घंटों के दौरान दिन के तापमान में दो से तीन डिग्री की गिरावट आई है। इसके बावजूद अधिकतम तापमान सामान्य से दो से चार डिग्री अधिक दर्ज किया गया है।
मंडी में सबसे अधिक तापमान 33.2 डिग्री दर्ज किया गया जबकि ऊना में 1.6 डिग्री की गिरावट के साथ 32.4, मनाली में 3 डिग्री की गिरावट के बाद 22.5 डिग्री दर्ज किया गया। शिमला में 24 डिग्री रहा।रात के समय कुकुमसेरी में न्यूनतम तापमान सबसे कम 8.8 डिग्री दर्ज किया गया।
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