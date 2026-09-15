हिमाचल: कांगड़ा के गगल एयरपोर्ट पर इजरायली नागरिक के बैग से जिंदा कारतूस बरामद, केस दर्ज

जागरण संवाददाता, कांगड़ा। हिमाचल प्रदेश के जिला कांगड़ा में स्थित गगल एयरपोर्ट पर मंगलवार को एक इजरायली मूल के नागरिक के पास से चेकिंग के दौरान एक जिंदा कारतूस (रौंद) बरामद किया गया है।

आरोपी की पहचान लेवे उपनयन के रूप में हुई है, जो धर्मशाला से दिल्ली जाने की तैयारी में था। पुलिस ने इस संबंध में आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, मंगलवार को स्पाइसजेट के सुरक्षा प्रभारी रोहित सोनी (निवासी गगल) ने दूरभाष के माध्यम से गगल पुलिस थाना को इस बात की सूचना दी।

उन्होंने बताया कि गगल एयरपोर्ट पर जब धर्मशाला से दिल्ली जाने वाली फ्लाइट संख्या SG-2451 के यात्रियों के सामान की चेकिंग की जा रही थी, तो उक्त इजरायली नागरिक के रजिस्टर्ड बैग की एक्स-रे स्क्रीनिंग की गई। इस दौरान सुरक्षा कर्मियों को बैग के अंदर एक जिंदा बुलेट दिखाई दी, जिसे तुरंत जब्त कर लिया गया।