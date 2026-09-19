हेली टैक्सी में कीजिए हिमाचल की सैर, चंडीगढ़ से कुल्लू, शिमला से किन्नौर का सफर अब घंटों नहीं चंद मिनटों में

जागरण टीम, धर्मशाला। हिमाचल प्रदेश में आप हेली टैक्सी के माध्यम से विभिन्न पर्यटन स्थलों का निहार सकते हैं। चंडीगढ़ से कुल्लू के लिए भी उड़ान है, पर्यटक यहां से 50 किलोमीटर दूर मनाली पहुंच सकते हैं। भुंतर से चंडीगढ़ की उड़ान मंडी-कांगनी धार होकर संचालित होती है। भुंतर से चंडीगढ़ का किराया जीएसटी सहित 5775 रुपये निर्धारित है।

आधे घंटे में पहुंच सकते हैं कुल्लू से शिमला कुल्लू के भुंतर से शिमला के संजौली के बीच हेलीकॉप्टर सेवा उपलब्ध है। पर्यटक कुल्लू व शिमला के बीच हवाई यात्रा कर सकते हैं। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार मंगलवार व शुक्रवार को भुंतर से संजौली के लिए उड़ान सुबह सात बजे रहती है और करीब 30 मिनट में 7:30 बजे संजौली पहुंचती है। भुंतर से संजौली का किराया 4200 रुपये है।

शिमला से किन्नौर भी घूम सकते हैं पर्यटक इसके अलावा शिमला के संजौली से किन्नौर रिकांगपिओ, रिकांगपिओ-संजौली और संजौली-भुंतर समेत अन्य मार्गों पर भी उड़ानों का संचालन निर्धारित है। हेली टैक्सी सेवा पर्यटन के साथ स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों में भी उपयोगी हो सकती है।