हिसार से कुल्लू होते हुए जम्मू के लिए शुरू होगी नई फ्लाइट, पर्यटन कारोबार को मिलेगी गति; अभी हो रहीं 8 उड़ान

संवाद सहयोगी, कुल्लू। हिमाचल प्रदेश में कुल्लू-मनाली के भुंतर हवाई अड्डे से जम्मू के लिए नई हवाई सेवा शुरू करने की योजना तैयार की गई है। प्रस्तावित उड़ान हिसार होकर संचालित होगी। इससे कुल्लू-मनाली में पर्यटन कारोबार को भी लाभ मिलने की उम्मीद है।

वर्तमान में भुंतर हवाई अड्डा से सप्ताह में आठ उड़ानें हो रही हैं। इनमें पांच दिल्ली, दो जयपुर और एक उड़ान अमृतसर के लिए हो रही है। इससे देश के प्रमुख शहरों से कुल्लू-मनाली का हवाई संपर्क बना हुआ है।



वहीं, देहरादून के लिए संचालित हवाई सेवा फिलहाल अस्थायी रूप से बंद है। भुंतर हवाई अड्डे से हेलीटैक्सी सेवा भी रोजाना संचालित हो रही है।

पर्यटन कारोबार बढ़ेगा कुल्लू-मनाली में पर्यटन गतिविधियां अब धीरे-धीरे गति पकड़ रही हैं और दशहरा सीजन भी नजदीक है। विंटर सीजन में अगर जम्मू के लिए उड़ान शुरू होती है तो पर्यटन कारोबार की दृष्टि से अहम माना जा रहा है।