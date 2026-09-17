बर्फ से चमके मनाली के पहाड़, रोहतांग में 4 इंच फ्रेश स्नोफॉल; लेह हाईवे पर बर्फीली हवाओं ने जोखिम भरा किया सफर

जसवंत ठाकुर, मनाली। हिमाचल प्रदेश के पर्यटन स्थल कुल्लू-मनाली और लाहुल-स्पीति में मौसम ने करवट बदल ली है। रोहतांग, बारालाचा और शिंकुला दर्रे में आज 17 सितंबर की सुबह से सीजन की पहली बर्फबारी शुरू हो गई है। मनाली की पहाड़ियां बर्फ से चमक उठी हैं। ऊंची चोटियों पर सालभर हिमपात होता है, लेकिन इन तीनों प्रमुख दर्रों में यह सर्दियों की पहली बर्फबारी है।



रोहतांग दर्रे पर चार इंच हिमपात हुआ है। फिलहाल सभी दर्रों पर यातायात सुचारू है, लेकिन यदि बर्फबारी का क्रम ऐसे ही जारी रहा तो आवाजाही में दिक्कत बढ़ सकती है।

बर्फीली हवाओं ने बढ़ाई दिक्कत इन दर्रे में बर्फ के फाहों के साथ साथ बर्फीली हवाएं भी राहगीरों की दिक्कत बढ़ा सकती है। हालात को देखते हुए सभी वाहन चालकों व पर्यटकों को सतर्कता बरतने की सलाह दी गई है।

पहाड़ी क्षेत्र में मौसम ठंडा, मैदानों में सुहावना वहीं कुल्लू-मनाली सहित समूची लाहुल घाटी में बारिश का क्रम जारी है। सर्दियों की आहट से हिमाचल खिल उठा है। पहाड़ी क्षेत्रों में मौसम ठंडा व मध्यम व निचले इलाकों में सुहावना हो गया है। पर्यटन स्थलों में बर्फबारी से पर्यटकों की आमद बढ़ेगी।

पर्यटकों के लिए मौसम हुआ सुहाना मौसम के करवट बदलते ही लाहुल स्पीति सहित कुल्लू मनाली में ठंड ने दस्तक दे दी है। हालांकि घाटी में सेब का सीजन अंतिम चरण में पहुंच गया है लेकिन घाटी में घास कटाई का कार्य जारी है। बारिश के कारण किसानों बागवानों की दिक्कत बढ़ी है, लेकिन पर्यटन की दृष्टि से मौसम सुहावना हुआ है।

पर्यटन कारोबारियों के चेहरे खिले पहाड़ों पर बर्फबारी शुरू होते ही पर्यटन कारोबारियों के चेहरे खिल उठे हैं। पर्यटन कारोबारी विम्पी बख्शी, बुद्धि प्रकाश, गजेंद्र ठाकुर और इंद्र ठाकुर ने कहा कि अभी सप्ताहांत में ही कारोबार गति पकड़ रहा था, लेकिन हिमपात शुरू होने से विंटर सीजन के जल्द रफ्तार पकड़ने की उम्मीद है। इस बार बरसात में सड़कें ठीक रहने से दशहरा सीजन भी जल्द गति करेगा।