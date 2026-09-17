बर्फ से चमके मनाली के पहाड़, रोहतांग में 4 इंच फ्रेश स्नोफॉल; लेह हाईवे पर बर्फीली हवाओं ने जोखिम भरा किया सफर
हिमाचल प्रदेश के पर्यटन स्थल कुल्लू-मनाली और लाहुल-स्पीति में मौसम ने करवट बदली है, रोहतांग, बारालाचा और शिंकुला दर्रे में सीजन की पहली बर्फबारी हुई है।
HighLights
रोहतांग, बारालाचा और शिंकुला दर्रे में सीजन की पहली बर्फबारी।
मनाली की पहाड़ियां बर्फ से चमकीं, रोहतांग में 4 इंच हिमपात।
ठंड बढ़ी, पर्यटन कारोबारियों के चेहरे खिले, सतर्कता की सलाह।
जसवंत ठाकुर, मनाली। हिमाचल प्रदेश के पर्यटन स्थल कुल्लू-मनाली और लाहुल-स्पीति में मौसम ने करवट बदल ली है। रोहतांग, बारालाचा और शिंकुला दर्रे में आज 17 सितंबर की सुबह से सीजन की पहली बर्फबारी शुरू हो गई है। मनाली की पहाड़ियां बर्फ से चमक उठी हैं। ऊंची चोटियों पर सालभर हिमपात होता है, लेकिन इन तीनों प्रमुख दर्रों में यह सर्दियों की पहली बर्फबारी है।
रोहतांग दर्रे पर चार इंच हिमपात हुआ है। फिलहाल सभी दर्रों पर यातायात सुचारू है, लेकिन यदि बर्फबारी का क्रम ऐसे ही जारी रहा तो आवाजाही में दिक्कत बढ़ सकती है।
बर्फीली हवाओं ने बढ़ाई दिक्कत
इन दर्रे में बर्फ के फाहों के साथ साथ बर्फीली हवाएं भी राहगीरों की दिक्कत बढ़ा सकती है। हालात को देखते हुए सभी वाहन चालकों व पर्यटकों को सतर्कता बरतने की सलाह दी गई है।
पहाड़ी क्षेत्र में मौसम ठंडा, मैदानों में सुहावना
वहीं कुल्लू-मनाली सहित समूची लाहुल घाटी में बारिश का क्रम जारी है। सर्दियों की आहट से हिमाचल खिल उठा है। पहाड़ी क्षेत्रों में मौसम ठंडा व मध्यम व निचले इलाकों में सुहावना हो गया है। पर्यटन स्थलों में बर्फबारी से पर्यटकों की आमद बढ़ेगी।
पर्यटकों के लिए मौसम हुआ सुहाना
मौसम के करवट बदलते ही लाहुल स्पीति सहित कुल्लू मनाली में ठंड ने दस्तक दे दी है। हालांकि घाटी में सेब का सीजन अंतिम चरण में पहुंच गया है लेकिन घाटी में घास कटाई का कार्य जारी है। बारिश के कारण किसानों बागवानों की दिक्कत बढ़ी है, लेकिन पर्यटन की दृष्टि से मौसम सुहावना हुआ है।
पर्यटन कारोबारियों के चेहरे खिले
पहाड़ों पर बर्फबारी शुरू होते ही पर्यटन कारोबारियों के चेहरे खिल उठे हैं। पर्यटन कारोबारी विम्पी बख्शी, बुद्धि प्रकाश, गजेंद्र ठाकुर और इंद्र ठाकुर ने कहा कि अभी सप्ताहांत में ही कारोबार गति पकड़ रहा था, लेकिन हिमपात शुरू होने से विंटर सीजन के जल्द रफ्तार पकड़ने की उम्मीद है। इस बार बरसात में सड़कें ठीक रहने से दशहरा सीजन भी जल्द गति करेगा।
प्रशासन का अलर्ट
लाहुल-स्पीति की उपायुक्त किरण भड़ाना ने पर्यटकों और वाहन चालकों से आग्रह किया है कि मौसम को देखते हुए ही बारालाचा और शिंकुला दर्रा पार करें और सतर्कता बरतें।
पहाड़ों में ईको पदयात्रा पर निकले लोग लौटे
लाहुल स्पीति के लोग इन दिनों ईको पद यात्रा पर निकले हैं। पहाड़ों पर निकले लोग भी बर्फबारी के कारण पीछे मुड़ आए हैं। यह पद यात्रा पर्यावरण संरक्षण, संस्कृति को बचाने और स्वच्छता का संदेश देने के लिए आयोजित की जाती है। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य हिमालय क्षेत्र के संवेदनशील पर्यावरण को प्लास्टिक कचरे से बचाना और लोगों को प्रकृति के प्रति जागरूक है। लाहुल घाटी में ईको पद यात्राएं (जैसे बौद्ध भिक्षुओं द्वारा पर्यावरण संरक्षण यात्रा या स्थानीय प्रशासन और संस्थाओं द्वारा स्वच्छता अभियान) आयोजित की जाती हैं।
यह भी पढ़ें: मणिमहेश में बर्फबारी: राधाष्टमी न्हौण से पहले प्रशासन ने यात्रा रोकी, हड़सर और धनछो में सैकड़ों श्रद्धालु रोके गए