हिमाचल सरकार ने बदले HAS अधिकारी, कृष्ण कुमार होंगे SDM सरकाघाट; नौणी विवि के रजिस्ट्रार सिद्धार्थ शिमला बुलाए

राज्य ब्यूरो, शिमला। हिमाचल प्रदेश सरकार ने एचएएस अधिकारियों के तबादला आदेश जारी किए हैं। कार्मिक विभाग की ओर से जारी की गई अधिसूचना के अनुसार सरकारघाट के वर्तमान एसडीएम राजेंद्र कुमार गौतम को उनके पद से हटाकर आगामी तैनाती के लिए शिमला सचिवालय स्थित कार्मिक विभाग (पूल) में रिपोर्ट करने को कहा गया है।



डिजिटल टेक्नोलॉजीज एंड गवर्नेंस शिमला के संयुक्त निदेशक कृष्ण कुमार शर्मा को बदलकर अब मंडी जिले के सरकारघाट का नया एसडीएम लगाया गया है।

नौणी विवि के रजिस्ट्रार शिमला बुलाए डा. वाईएस परमार उद्यानिकी वानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय नौणी (सोलन) के रजिस्ट्रार सिद्धार्थ आचार्य जो मानव भारती विश्वविद्यालय के प्रशासक का अतिरिक्त कार्यभार भी संभाल रहे थे को आगामी पदभार के लिए कार्मिक विभाग (पूल) में रिपोर्ट करने के निर्देश दिए गए हैं।