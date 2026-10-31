हिमाचल के स्कूलों में बिना अनुमति नहीं होगा कोई कार्यक्रम, शिक्षा विभाग ने 16 बिंदुओं पर नए सिरे से की सख्ती

राज्य ब्यूरो, शिमला। हिमाचल प्रदेश के स्कूलों में अब न कार्यक्रम मनमर्जी से होंगे और न ही पढ़ाई के नाम पर गाइड-कुंजी का सहारा चलेगा। विद्यार्थियों को किसी बाहरी कार्यक्रम में भेजना हो या किसी संस्था को स्कूल परिसर में आयोजन करना हो, शिक्षा विभाग की पूर्व अनुमति अनिवार्य होगी। विभाग ने स्कूलों की शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक गतिविधियों से लेकर शिक्षकों की ड्यूटी तक के लिए 16 बिंदुओं पर नए सिरे से सख्ती लागू करने के निर्देश दिए हैं।



गाइड या कुंजी से पढ़ाई करवाने पर संबंधित शिक्षक के साथ प्रधानाचार्य और मुख्य अध्यापक भी कार्रवाई के दायरे में होंगे। पहले जिम्मेदारी मुख्य रूप से संबंधित शिक्षक तक सीमित थी। एनसीईआरटी की पुस्तकों से पढ़ाई करवानी होगी।

निदेशक ने स्पष्ट की स्थिति निदेशक स्कूल शिक्षा आशीष कोहली ने बताया कि सभी जिलों के उपनिदेशकों के माध्यम से स्कूलों को निर्देश भेजे गए हैं। निदेशक स्कूल शिक्षा की अध्यक्षता में हुई बैठक में सामने आया कि पहले जारी किए कई दिशा-निर्देशों का अपेक्षित पालन नहीं हो रहा है। इसी के बाद 16 बिंदुओं पर जारी निर्देशों को दोबारा सख्ती से लागू करने का निर्णय लिया है। किसी भी स्तर पर लापरवाही मिलने पर नियमानुसार कार्रवाई होगी।

अनुमति के बिना न आयोजन, न विद्यार्थियों की भागीदारी अब किसी संगठन, एनजीओ या दूसरे विभाग को स्कूल परिसर में कार्यक्रम आयोजित करने से पहले शिक्षा विभाग के प्रमुख की मंजूरी लेनी होगी। स्कूल से बाहर होने वाले आयोजनों में विद्यार्थियों की भागीदारी के लिए भी पूर्व स्वीकृति जरूरी होगी। मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री की अध्यक्षता में होने वाले कार्यक्रमों में विद्यार्थियों को शामिल करने की छूट रहेगी।

खेल मैदान में शिक्षक की ड्यूटी पर भी विभाग का पहरा खेल गतिविधियों के लिए पीईटी, डीपीई और शारीरिक शिक्षा के प्रवक्ता के अलावा किसी अन्य विषय शिक्षक को निदेशक की पूर्व अनुमति के बिना ड्यूटी पर नहीं लगाया जा सकेगा। हालांकि इससे उन स्कूलों में व्यावहारिक चुनौती खड़ी हो सकती है, जहां शारीरिक शिक्षा के शिक्षक ही उपलब्ध नहीं हैं।