हिमाचल बिजली बोर्ड के पेंशनर्स को दिवाली से पहले होगा 32 करोड़ का भुगतान, फोरम की बैठक में चेयरमैन का आश्वासन

जागरण संवाददाता, शिमला। हिमाचल प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड के पेंनशर्स को दिवाली से पहले लंबित भुगतान हो सकते हैं। पेंशनर्स फोरम की केंद्रीय कार्यकारिणी की बैठक में इसके संकेत मिले हैं। शुक्रवार को शिमला स्थित मुख्यालय में फोरम की बैठक इंजीनियर एएस गुप्ता की अध्यक्षता में बोर्ड चेयरमैन प्रबोध सक्सेना के साथ हुई।



बैठक में पेंशनरों के लंबित मामलों पर चर्चा की गई। अधिकारियों ने बताया कि पेंशनरों को बताया कि प्रदेश सरकार के अधिकांश आदेश बोर्ड में लागू हो चुके हैं।

दिवाली से पहले 32 करोड़ का भुगतान 1 जनवरी 2016 से 30 अप्रैल 2022 के बीच सेवानिवृत्त हुए पेंशनरों से जुड़े आदेश भी जल्द लागू होंगे। सरकार के निर्देशानुसार इन पेंशनरों की शत-प्रतिशत देनदारी और क्लास-वन व क्लास-टू अधिकारियों की 15 प्रतिशत बकाया राशि समेत करीब 32 करोड़ का भुगतान दिवाली से पहले किया जाएगा। बकाया राशि का विवरण मोबाइल एसएमएस से देने की व्यवस्था 15 नवंबर तक लागू करने की बात भी कही गई।