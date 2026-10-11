हिमाचल में सुबह-शाम की ठंड में बढ़ सकती है सांस की परेशानी, युवा भी आ सकते हैं चपेट में; बरतें ये सावधानी

जागरण संवाददाता, शिमला। हिमाचल प्रदेश में सुबह-शाम बढ़ रही ठंड और मौसम में बदलाव से सांस संबंधी समस्याओं से जूझ रहे लोगों की परेशानी बढ़ सकती है। अस्थमा और एलर्जी से पीड़ित लोगों को विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। डॉक्टर आरएस नेगी ने बताया कि ठंडी हवा और तापमान में उतार-चढ़ाव कुछ लोगों में सांस लेने की दिक्कत बढ़ा सकते हैं। मरीज एलर्जी बढ़ाने वाले कारकों से दूरी रखें।



उन्होंने कहा कि घर की धूल एलर्जी और अस्थमा के प्रमुख कारणों में है। कालीन और पालतू जानवरों के बाल भी कुछ लोगों के लिए परेशानी बढ़ा सकते हैं। घर को साफ-सुथरा और हवादार रखें तथा पर्याप्त धूप आने दें, ताकि धूल और नमी से जुड़ी दिक्कतें कम हों।

20 से 40 वर्ष के लोगों को भी हो सकती है दिक्कत सांस की समस्या केवल धूमपान करने वालों तक सीमित नहीं है। 20 से 40 वर्ष की उम्र के लोगों में इसके कई कारण हो सकते हैं। इनमें बचपन से अस्थमा, जन्मजात समस्याएं और टीबी या काली खांसी जैसे संक्रमणों से फेफड़ों को पहुंचा स्थायी नुकसान शामिल है।