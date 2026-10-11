नवरात्र का शुभ मुहूर्त: एक घंटे में बिक गई 100 गाड़ियां, हिमाचल में 10000 वाहन बिकने का अनुमान; टैक्स में भी राहत

जागरण संवाददाता, मंडी। शारदीय नवरात्र के पहले दिन ऑटोमोबाइल नगरी गुटकर मंडी में वाहन बाजार की रौनक देखते ही बन रही थी। सुबह की पहली किरण के साथ ही शोरूम में ग्राहकों की चहल-पहल शुरू हो गई और देखते ही देखते सुबह नौ बजे तक ही 100 से अधिक छोटी-बड़ी गाड़ियां बिक गईं। त्योहारी सीजन के इस पावन अवसर पर नया वाहन घर लाने के लिए सुबह आठ बजे से ही लोग अपने बच्चों और परिवार के साथ शोरूम पहुंच गए थे।

जीएसटी दरों में कटौती से चमका बाजार इस बार बाजार में गाड़ियों की बंपर मांग के पीछे मुख्य वजह हाल ही में जीएसटी दरों में हुई कटौती को माना जा रहा है। छोटी गाड़ी का जीएसटी 28 से घटाकर 18 और बड़ी का 48 से 40 प्रतिशत किया गया है। टैक्स में राहत मिलने के कारण ग्राहकों में खासा उत्साह है। खास तौर पर लग्जरी गाड़ियों की मांग में सबसे अधिक उछाल देखने को मिली है।

शुभ मुहूर्त भी वजह नवरात्र के पहले ही दिन ग्राहकों ने पूजा-अर्चना के बाद चाबियां संभालीं और अपने सपनों का वाहन घर ले गए। नवरात्र में शुभ मुहूर्त होने के कारण गाड़ियों की भारी डिमांड है। नौ दिनों में 10,000 गाड़ियों की बिक्री का अनुमान ऑटोमोबाइल कारोबारियों का मानना है कि नवरात्र के यह नौ दिन बाजार के लिए बेहद शानदार साबित होने वाले हैं। पूरे प्रदेशभर में इस त्योहारी सीजन के दौरान करीब 10,000 नई गाड़ियां बिकने की संभावना जताई जा रही है।