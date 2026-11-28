राज्य ब्यूरो, शिमला। हिमाचल में प्रशासनिक इकाइयों के पुनर्गठन की रूपरेखा जनता की राय और क्षेत्रीय परिस्थितियों के आधार पर तैयार होगी। मुख्यमंत्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने आयोग को आम लोगों और जिला प्रशासन से सुझाव लेने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने प्रक्रिया आगे बढ़ाने से पहले मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) बनाने को भी कहा।

एसओपी तैयार करेगा आयोग मुख्यमंत्री ने बुधवार को आयोग के साथ बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि पुनर्गठन में प्रदेश की जनसांख्यिकी, भौगोलिक परिस्थितियों और अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं को ध्यान में रखा जाए। आयोग पहले एसओपी तैयार करेगा, जिसमें पुनर्गठन से जुड़े विभिन्न पहलुओं और प्रक्रिया को व्यवस्थित किया जाएगा।