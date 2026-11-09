हिमाचल विधानसभा सत्र में सियासी घमासान के आसार, चर्चा के लिए 427 प्रश्न पहुंचे; 22 नोटिस भी प्राप्त

राज्य ब्यूरो, शिमला। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के तपोवन (धर्मशाला) परिसर में 16 नवंबर से शुरू हो रहा छह दिवसीय शीतकालीन सत्र के सियासी घमासान का अखाड़ा बनने के आसार हैं। सत्र शुरू होने में महज छह दिन शेष हैं और विपक्ष ने सरकार को जनहित के मुद्दों पर कठघरे में खड़ा करने के लिए पूरी तरह से व्यूहरचना तैयार कर ली है। वहीं, सरकार भी हर सवाल का जवाब देने की तैयारी कर रही है।



विधानसभा सचिवालय के पास पहुंचे 427 प्रश्नों और 22 नोटिसों के भारी-भरकम आंकड़े ने साफ संकेत दे दिया है कि इस बार सदन के भीतर सत्ता पक्ष के लिए राह कतई आसान नहीं होगी।

सड़क व पानी सहित सीबीएसई स्कूलों का मामला भी उठेगा प्रदेश के सीबीएसई स्कूलों में शिक्षकों की कमी और रिक्त पदों के चलते बच्चों की प्रभावित हो रही पढ़ाई से जुड़े प्रश्न भी आए हैं। खस्ताहाल सड़कें और पेयजल संकट की स्थिति के दृष्टिगत राज्यभर में बदहाल, गड्ढों से भरी सड़कों और ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में नियमित पेयजल आपूर्ति ठप होने को लेकर विपक्ष ने सरकार की कार्यप्रणाली पर कड़े सवाल उठाए हैं।