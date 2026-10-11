हिमाचल में 500 सहायक वन रक्षक भर्ती: वन मित्रों से भरे जाएंगे 50 प्रतिशत पद; 16000 रुपये वेतन मिलेगा

राज्य ब्यूरो, शिमला। हिमाचल प्रदेश में वन विभाग के 500 सहायक वन रक्षकों की भर्ती का रास्ता साफ हो गया है। मंत्रिमंडल की ओर से इन पदों पर भर्ती के लिए नीति को मंजूरी प्रदान करने से 50 प्रतिशत पदों को वन मित्रों के लिए आरक्षित रखने का प्रविधान किया गया है। प्रस्तावित व्यवस्था के तहत चयनित अभ्यर्थियों को 16 हजार रुपये प्रतिमाह निश्चित मानदेय दिया जाएगा।



सरकार के इस फैसले से वन विभाग में फील्ड स्तर पर कर्मचारियों की उपलब्धता बढ़ाने और वन संरक्षण से जुड़े कार्यों को मजबूती देने की उम्मीद है।

राज्य चयन आयोग करेगा भर्ती प्रक्रिया भर्ती प्रक्रिया हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग (एचपीआरसीए) के माध्यम से पूरी की जाएगी। इससे चयन प्रक्रिया को पारदर्शी तरीके से संचालित करने की व्यवस्था रहेगी। आठ साल बाद बनेंगे वनरक्षक नीति के अनुसार, सहायक वन रक्षक के रूप में आठ साल की नियमित सेवा पूरी करने के बाद संबंधित कर्मचारी वनरक्षक के पद पर पदोन्नति के पात्र हो सकेंगे। इससे इन पदों पर नियुक्त होने वाले अभ्यर्थियों के लिए आगे सेवा में बढ़ने का अवसर भी रहेगा।