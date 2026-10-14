'2027 में सत्ता का सपना भूल जाए भाजपा', CM सुक्खू का काजा में विपक्ष पर हमला; बोले- लंबी पारी खेलने की आदत

जसवंत ठाकुर, काजा। मुख्यमंत्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने बुधवार को हिमाचल के शीत मरुस्थल लाहुल-स्पीति के काजा दौरे पर पहुंचे। सीएम ने सभा को संबोधित करते हुए भाजपा पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि प्रदेश भाजपा आज पांच गुटों में बंट चुकी है और आपस में ही लड़ रही है, ऐसे में भाजपा 2027 में सरकार बनाने का सपना देखना भूल जाए।



मुख्यमंत्री ने कहा कि विरोधी उनके कार्यकाल को लेकर अफवाहें फैला रहे हैं, लेकिन उन्हें लंबी पारी खेलने की आदत है। उन्होंने कहा कि मैं जिस भी कुर्सी पर रहा हूं, लंबे समय तक रहा हूं। जनता के आशीर्वाद से आगे भी लंबी पारी खेलूंगा।

विधायकों की खरीद फरोख्त के बाद अब वोट चोरी भाजपा की कार्यशैली पर हमला करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा पहले एमएलए खरीदकर सरकारें गिराने और बनाने का घिनौना काम करती थी, अब वोट चोरी करने में लगी है। देश के कई राज्यों में उन्होंने इसी फॉर्मूले से सरकारें बनाईं।

हिमाचल में भी किए प्रयास हिमाचल में भी इन्होंने यही खेलने की कोशिश की, लेकिन इन्हें अंदाजा नहीं था कि हिमाचल की कांग्रेस सरकार अकेली नहीं है, उसके साथ प्रदेश की देवतुल्य जनता खड़ी है। उन्होंने कहा कि यह देवी-देवताओं के आशीर्वाद और जनता के विश्वास का ही परिणाम है कि पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की लाख कोशिशों के बावजूद कांग्रेस सरकार न केवल सत्ता में टिकी हुई है, बल्कि मजबूती से काम कर रही है।