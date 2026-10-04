मुंबई छोड़ हिमाचल में बसेंगी यामी गौतम! देखने में कैसा है 25 एकड़ में बना 100 साल पुराना घर? आदित्य धर से यहीं की थी शादी

जागरण संवाददाता, गोहर (मंडी)। बॉलीवुड अभिनेत्री यामी गौतम और उनके पति फिल्म निर्देशक आदित्य धर के मुंबई छोड़कर मंडी के गोहर स्थित न्यूली में उनके मकान में रहने की चर्चाओं के बीच क्षेत्र में गतिविधियां बढ़ गई हैं।

यामी गौतम ने 25 एकड़ जमीन पर बना 100 साल पुराना घर लिया है। वर्ष 2021 में उन्होंने आदित्य धर के साथ शादी भी यहां की थी। अब उनके मुंबई छोड़कर गोहर आने की चर्चा सामने आने के बाद क्षेत्र के लोग उनके घर पर नजर बनाए हुए हैं कि कब बालीवुड अभिनेत्री न्यूली पहुंचती है।

एक्ट्रेस को देखने पहुंचे लोग यामी गौतम के नाना का घर भी बिलासपुर में ही है। हाल ही में यामी गौतम को आर्टिकल 370 के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री और आदित्य धर को निर्देशक का अवार्ड मिला था। अब उनके मुंबई छोड़कर हिमाचल की शांत वादियों में बसने की बात एक मीडिया रिपोर्ट में सामने आने के बाद अब स्थानीय लोग अपने चहेती अभिनेत्री के दीदार के लिए न्यूली पहुंच गए थे। हालांकि, उनके खरीदे घर में किसी तरह की कोई बड़ी हलचल नहीं दिखी, लेकिन उनके गोहर आने की बात सामने आने के बाद क्षेत्र फिर से सुर्खियों में रहेगा। मंडी के गोहर के न्यूली में यामी गौतम ने खरीदा 100 साल पुराना हेरिटेज घर। फोटो जागरण यामी ने जीता नेशनल अवॉर्ड 'धुरंधर' (Dhurandhar) की सफलता के बाद आदित्य धर लाइमलाइट से दूर रहे हैं। हाल ही में वे गुजरात में नेशनल फिल्म अवॉर्ड्स सेरेमनी में नजर आए थे। उन्हें और यामी को 'आर्टिकल 370' के लिए सम्मानित किया गया। आदित्य को प्रोड्यूसर के तौर पर अवॉर्ड मिला और यामी को उनकी परफॉर्मेंस के लिए बेस्ट फीमेल एक्टर के लिए सम्मान मिला।