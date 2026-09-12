पुल पर मोबाइल रखा और देखते ही देखते सतलुज नदी में कूद गई महिला, सुंदरनगर में हुई घटना; युवाओं ने बाहर निकाली

संवाद सहयोगी, सुंदरनगर (मंडी)। हिमाचल प्रदेश में जिला मंडी के सुंदरनगर में शनिवार को एक दर्दनाक घटना हुई। जड़ोल क्षेत्र की रहने वाली एक 38 वर्षीय महिला ने डैहर सतलुज पुल से नदी में छलांग लगा दी। महिला के नदी में गिरते ही मौके पर अफरा-तफरी मच गई। घटना के बाद स्थानीय युवाओं ने बिना समय गंवाए सतलुज नदी में छलांग लगाकर महिला को बाहर निकाला। इसके बाद उसे उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन उसकी मौत हो गई।

क्यों लगाई छलांग घटना की सूचना मिलते ही पुलिस टीम भी मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी। महिला ने पुल से छलांग क्यों लगाई, इसके कारणों का अभी पता नहीं चल पाया है। पुलिस की ओर से मामले से जुड़े तथ्यों की जांच की जा रही है।