जागरण संवाददाता, मंडी। राज्य चयन आयोग हमीरपुर की ओर से मंगलवार को आयोजित की गई पटवारी भर्ती परीक्षा (पोस्ट कोड-25027) में नकल व अनुचित साधनों के इस्तेमाल के मामले ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। जिला मंडी के नेरचौक स्थित विजय ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट परीक्षा केंद्र में दूसरी शिफ्ट के दौरान एक महिला अभ्यर्थी के पास से मोबाइल फोन बरामद हुआ। इस संबंध शिकायत पर पुलिस ने कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है।



आखिर परीक्षा केंद्र के अंदर अभ्यर्थी के पास मोबाइल फोन कैसे पहुंच गया। इस पूरे प्रकरण में स्टाफ की भूमिका पर सवाल उठ रहे हैं। सारी परतें जांच के बाद ही खुल पाएंगी।

गतिविधियां संदिग्ध प्रतीत हुईं मंगलवार को परीक्षा के द्वितीय सत्र के दौरान केंद्र में तैनात पर्यवेक्षकों और प्रबंधन को अभ्यर्थी राजिका निवासी सरकाघाट की गतिविधियां संदिग्ध प्रतीत हुईं। संदेह गहराने पर परीक्षा केंद्र प्रबंधन ने तत्काल प्रभाव से कक्ष में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज की बारीकी से जांच की। फुटेज खंगालने पर स्पष्ट हुआ कि उक्त अभ्यर्थी ने परीक्षा कक्ष के भीतर अपने पास मोबाइल फोन रखा था।