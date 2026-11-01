कीरतपुर-मनाली फोरलेन होगा चकाचक, 58 करोड़ से 30 KM हिस्से का होगा सुधार कार्य; पंडोह-टकोली खंड की डेडलाइन तय

जागरण संवाददाता, मंडी। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआइ) ने हिमाचल प्रदेश में सड़क सुदृढ़ीकरण, सुरक्षा और यातायात प्रबंधन के लिए पहल की है। कीरतपुर-मनाली फोरलेन के रखरखाव और निगरानी कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए चार प्रमुख टेंडर और प्रस्ताव जारी किए गए हैं। इनके धरातल पर उतरने से मार्ग पर यातायात व्यवस्था सुगम होगी।

58.42 करोड़ रुपये से सुधरेगा कीरतपुर-नेरचौक मार्ग एनएचएआई ने कीरतपुर से नेरचौक खंड के सुधार और रखरखाव की प्रक्रिया शुरू कर दी है। 30.66 किलोमीटर लंबे इस कार्य की अनुमानित लागत 58.42 करोड़ रुपये है। कार्य मैसर्स सिगल इंडिया लिमिटेड के जोखिम और लागत पर होगा और इसे पूरा करने के लिए छह माह तय किए गए हैं।

पंडोह-टकोली खंड में फोरलेन निर्माण पंडोह बाईपास के अंत से टकोली तक 221.305 किलोमीटर से 242.000 किलोमीटर के खंड में फोरलेन निर्माण के लिए 292.99 करोड़ रुपये का टेंडर जारी किया गया है। यह कार्य मैसर्स एसपी पंडोह टकोली हाईवे प्राइवेट लिमिटेड के जोखिम और लागत पर होगा। इसकी समयावधि 12 महीने निर्धारित है।

नागचला जंक्शन पर वीयूपी और ग्रेड सेपरेटर बल्ह उपमंडल के नागचला जंक्शन पर ईपीसी मोड के तहत एक वाहन अंडरपास (वीयूपी) और दो लेन का ग्रेड सेपरेटर बनाया जाएगा। 43.47 करोड़ रुपये की इस परियोजना में अप्रोच और सर्विस रोड का निर्माण भी शामिल है। निर्माण अवधि डेढ़ वर्ष और रखरखाव अवधि 10 वर्ष होगी। अंडरपास बनने से यहां सड़क हादसों पर विराम लगेगा। वाहनों की आवाजाही भी सुगम होगी।