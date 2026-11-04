दिवाली से पहले बड़ी राहत: मंडी में नारला से बिजणी हाईवे पर यातायात शुरू, 20 मिनट में होगा 19 KM सफर

जागरण संवाददाता, मंडी। दिवाली से पहले मंडीवासियों को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की ओर से राहत मिली है। 19 किलोमीटर लंबे नारला-बिजणी सुपर हाईवे को प्राधिकरण ने बहाल कर दिया है। अब मंडी से नारला पहुंचने के लिए 20 से 25 मिनट ही लगेंगे। पहले मैगल पुल बहाल न होने के कारण इसे पूरी तरह से नहीं खोला गया था और बाद में बरसात में पुलों के मरम्मत कार्य के कारण बंद रखा गया था।



पठानकोट-मंडी फोरलेन प्रोजेक्ट के तहत बने इस 19 किलोमीटर के लंबे मार्ग के बहाल होने से अब यात्रियों को किसी तरह के जाम की समस्या नहीं उठानी पड़ेगी।

टांडू से नारला तक ही था बहाल बरसात के बाद इसे टांडू से नारला तक बहाल किया गया था। टांडू से आगे पुराने मार्ग से ही वाहन चालकों को मंडी पहुंचना पड़ रहा था, जहां सड़क खराब होने के कारण यात्रियों को परेशानी उठानी पड़ रही थी। त्योहारों के समय में मार्ग बहाल होने से स्थानीय कारोबारियों, नौकरीपेशा लोगों और पर्यटकों को आवागमन में बहुत सुलभता मिलेगी।

चार पुल बनकर तैयार, द्रंग पुल का नए सिरे से बनेगा डिजाइन इस पूरे सुपर हाईवे में बने पांच पुलों में से चार पुल पूरी तरह से बहाल हो गए हैं, केवल द्रंग के पुल को नए सिरे से बनाया जाएगा। इसके लिए गाबर कंस्ट्रक्शन कंपनी डिजाइन तैयार करवा रही है। बरसात के दिनों में यहां पर जमीन धंसने के कारण यह पुल क्षतिग्रस्त हो गए थे।