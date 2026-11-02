मंडी में शराब के नशे में पिटाई के बाद 30 वर्षीय महिला की मौत, शरीर पर मिले चोटों के निशान; 2 मासूम बेहाल

संवाद सहयोगी, सुंदरनगर (मंडी)। हिमाचल प्रदेश के जिला मंडी में 30 वर्षीय विवाहिता की संदिग्ध हालात में मौत हो गई। उपमंडल सुंदरनगर के बीएसएल कॉलोनी थाना क्षेत्र के पन्याली का यह मामला है। बताया जा रहा है शराब के नशे में लज्जी राम ने 30 वर्षीय पत्नी नीलम कुमारी के साथ मारपीट की थी। महिला का शव घर में मिला। शरीर पर चोटों के निशान पाए गए हैं।

मां की शिकायत पर पति गिरफ्तार नीलम की मां बिंती देवी की शिकायत पर पुलिस ने उसके पति को पिटाई और प्रताड़ित करने के आरोप में गिरफ्तार किया है। बिंती देवी ने पुलिस को बताया कि उनका दामाद शराब के नशे में अकसर नीलम की पिटाई करता था और उन्हें मानसिक रूप से प्रताड़ित करता था।