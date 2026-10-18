मंडी में FB लाइव पर दी सुसाइड की चेतावनी, फिर निगला कीटनाशक; पहले भी चर्चा में रहा चौकीदार

सहयोगी जागरण,गोहर। बासा क्षेत्र में एक पंचायत चौकीदार ने फेसबुक पर लाइव आकर आत्महत्या की बात कहने के बाद कीटनाशक निगलकर जान देने की कोशिश की, लेकिन स्वजन ने समय पर अस्पताल पहुंचा कर उसकी जान बचा ली।

पारिवारिक विवाद के चलते उठाया कदम

बता दें कि इसका परिवार में कुछ समय से विवाद चल रहा है जिस कारण इसने यह कदम उठाया। शुक्रवार शाम चौकीदार ने फेसबुक पर लाइव आकर आत्महत्या करने की बात कही थी। बाद में उसने लाइव पोस्ट डिलीट कर दी। इसके बाद उसने कीटनाशक पिया।