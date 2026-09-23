हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी में छात्र संगठनों के बीच फिर विवाद, हथियार लेकर VC ऑफिस के बाहर पहुंचे; 7 गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, शिमला। हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी में मंगलवार शाम छात्र संगठनों के कार्यकर्ताओं के बीच एक बार फिर विवाद हो गया। लॉ डिपार्टमेंट में छात्रों के बीच झड़प का वीडियो भी सामने आया है। बाद में एसएफआई कार्यकर्ताओं के बैग से हथियार मिले हैं। इस घटना के बाद छात्र वीसी ऑफिस के बाहर पहुंचे। यहां छात्रों के बैग की चेकिंग के दौरान हथियार बरामद किए गए।



अब झड़प का वीडियो इंटरनेट मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो सामने आने के बाद पूरे घटनाक्रम को लेकर विश्वविद्यालय में तनाव का माहौल बना हुआ है।

पुलिस ने संभाला मोर्चा विश्वविद्यालय परिसर में किसी बात को लेकर शुरू हुई कहासुनी देखते ही देखते झड़प में बदल गई। इस दौरान दोनों पक्षों के कार्यकर्ताओं के बीच धक्का-मुक्की और मारपीट हुई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया।

7 कार्यकर्ता गिरफ्तार पुलिस ने मामले में दोनों छात्र संगठनों के कुल सात कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया है। सभी गिरफ्तारियां बालूगंज थाना के तहत की गई हैं। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और झड़प के कारणों का पता लगाया जा रहा है। पुलिस यह भी जांच कर रही है कि विवाद की शुरुआत किस बात को लेकर हुई और झड़प के दौरान कौन-कौन लोग शामिल थे।

गत सप्ताह भी हुई थी झड़प विश्वविद्यालय परिसर में छात्र संगठनों के बीच लगातार सामने आ रही झड़प की घटनाओं से माहौल को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। मंगलवार की घटना से पहले पिछले सप्ताह भी एबीवीपी और एसएफआई कार्यकर्ताओं के बीच मारपीट हुई थी। उस मामले में पुलिस ने दोनों पक्षों के कुल 10 लोगों को गिरफ्तार किया था। पिछले मामले की कार्रवाई के बाद भी मंगलवार को दोबारा झड़प होने से विश्वविद्यालय परिसर में छात्र संगठनों के बीच तनाव की स्थिति बनी हुई है।