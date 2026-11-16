प्राकृतिक खेती से तैयार मक्की कर रही किसानों को मालामाल, मंडी में सरकार ने 367 क्विंटल फसल खरीदी

जागरण संवाददाता, मंडी। प्राकृतिक खेती से तैयार मक्की अब किसानों को मालामाल कर रही है और यही कारण है कि किसानों का रुख इस ओर बढ़ा है। सरकार की ओर से दाम निर्धारित होने पर इस बार कृषि विभाग के आतमा परियोजना के तहत खरीद गई मक्की लक्ष्य से अधिक आई है।



विभाग ने मंडी जिले के छह ब्लॉक में 191 किसानों से 335 क्विंटल का लक्ष्य रखा था, लेकिन इस बार 206 किसानों ने 367 क्विंटल मक्की बेची है। इनको प्रति किलो 50 रुपये का दाम मिला है। मंगलवार से इसका दूसरा चरण आरंभ होगा।

479 और किसानों से होगी खरीद पहले चरण में ही 30 क्विंटल अधिक मक्की आने के बाद अब विभाग को उम्मीद है कि लक्ष्य से अधिक मक्की दूसरे चरण में भी किसान बेचेंगे। करीब 479 किसानों से इसको खरीदा जाना है। पहले चरण में सदर मंडी, सुंदरनगर और धर्मपुर के संग्रह केंद्रों में खरीद पूरी हुई है। दूसरे चरण में द्रंग, निहरी, गोहर, सराज आदि केंद्रों में खरीद आरंभ हो गई है।