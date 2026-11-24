हंसराज सैनी, मंडी। जिला मंडी के पहाड़ी रास्तों और कस्बों की शाम आजकल सिर्फ ठंडी हवाओं से नहीं, राजनीतिक बेचैनी से भी कांप रही है। एक तरफ वे चेहरे हैं, जिन्होंने अपनी जवानी से लेकर उम्र के इस पड़ाव तक पार्टी का झंडा कंधे पर ढोया, हार के कड़वे घूंट पिए, मगर मैदान नहीं छोड़ा। दूसरी तरफ वे युवा और नए चेहरे हैं, जिनकी आंखों में बदलाव की चमक है और जिन्हें कांग्रेस प्रभारी रजनी पाटिल के उस बयान ने आस बंधाई थी कि जहां पार्टी दो बार हारी है, वहां नया चेहरा आएगा।

दो-दो हार वाले नेता कौल सिंह ठाकुर, प्रकाश चौधरी, चेतराम ठाकुर, पवन ठाकुर और सोहन लाल, ये नाम मंडी की राजनीति के पन्नों में सिर्फ दो-दो हार के आंकड़े बनकर दर्ज नहीं हैं, बल्कि एक लंबे सफर की कहानी भी कहते हैं।

ब्लॉक कांग्रेस कमेटियों से प्रस्ताव पारित पर राजनीति बड़ी बेरहम होती है, यहां त्याग से ज्यादा जीत की कसौटी देखी जाती है। ऐसे में जब ये नेता अपने पक्ष में ब्लॉक कांग्रेस कमेटियों से प्रस्ताव पारित करवा रहे हैं, तो इसके पीछे सिर्फ टिकट की ललक दिखती है या फिर एक ऐसा अडिग आत्मविश्वास कि मैं ही इस जमीं की नब्ज पहचानता हूं। यह बहस चाय की दुकानों से लेकर पार्टी कार्यालयों तक छिड़ी है।

...तो कब खत्म होगा इंतजार ब्लॉक कमेटियों के भीतर उठते हाथ और गूंजते नारे बाहर से जितने सहज लगते हैं, भीतर उतनी ही कशमकश है। कई पुराने कार्यकर्ता भावुक होकर कहते हैं कि जिन नेताओं के साथ उन्होंने धूप-छांव देखी, उन्हें किनारे करना आसान नहीं। वहीं, दूसरी कतार में खड़ा एक नौजवान कार्यकर्ता खामोश जरूर है, पर उसकी आंखों में यह कसक साफ पढ़ी जा सकती है कि अगर हर बार प्रस्ताव की ढाल आगे कर दी जाएगी, तो नए चेहरों का इंतजार कब खत्म होगा?

नेतृत्व की परीक्षा और कार्यकर्ताओं का भरोसा पार्टी हाई कमान और प्रदेश नेतृत्व के लिए यह घड़ी किसी भावनात्मक और रणनीतिक परीक्षा से कम नहीं है। एक ओर वरिष्ठ नेताओं के तेवर और उनका जमीनी प्रभाव है, जिसे नजरअंदाज करना नेतृत्व को भारी पड़ सकता है; दूसरी ओर प्रभारी रजनी पाटिल के नए चेहरे वाले वादे की साख है, जिस पर युवाओं ने भरोसा किया है।