मंडी: वर्षों के इंतजार के बाद नवरात्र में आई नन्हीं परी तो फूलों से सजी कार में स्वागत, बोले- साक्षात दुर्गा आईं

हीरा सिंह कौशल, महादेव (मंडी)। शारदीय नवरात्र का पावन पर्व और उस पर भी पहला दिन... जब साक्षात मां दुर्गा की आराधना के साथ-साथ एक घर में उस शक्ति का जीवंत रूप अवतरित हो जाए, तो उत्सव का यह माहौल शब्दों से परे हो जाता है। हिमाचल प्रदेश में जिला मंडी के धनोटू विकास खंड के अपर बैहली पंचायत से एक बेहद मनमोहक और दिल को छू लेने वाली खबर सामने आई है।



वर्षों का लंबा इंतजार, अटूट मन्नतें और आखिरकार माता संतोषी की कृपा से ललित चौहान उर्फ लवली और सिमरन के आंगन में जब नन्हीं परी ने कदम रखे, तो पूरा क्षेत्र खुशी से झूम उठा। परिवार इसे किसी वरदान या चमत्कार से कम नहीं मान रहा है।

दुल्हन की तरह सजी थार, फूलों की वर्षा और आंसुओं में झलकती खुशियां गुटकर के मांडव अस्पताल में नौ अक्टूबर शुक्रवार को जन्मी इस लाडली का घर वापसी का सफर किसी फिल्मी दृश्य से कम भव्य नहीं था। नन्हीं परी को घर लाने के लिए एक शानदार थार समेत विशेष गाड़ियों को फूलों और रंग-बिरंगे गुब्बारों से दुल्हन की तरह सजाया गया था। जब यह काफिला ढोल-नगाड़ों और अपनों की शुभकामनाओं के साथ घर पहुंचा, तो स्वजन की आंखें खुशी के आंसुओं से नम हो गईं।

पारंपरिक रिवाज से स्वागत घर के मुख्य द्वार पर पारंपरिक रीति-रिवाजों का निर्वहन करते हुए, नन्हीं परी के कोमल चरणों से कलश छुआ गया। इसके बाद फूलों और भव्य रंगोली से सजाए गए रास्तों से गुजरते हुए उसे उसके फूलों जैसे सुसज्जित कमरे तक लाया गया।