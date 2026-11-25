जागरण संवाददाता, मंडी। ऑटो रिक्शा ऑपरेटर यूनियन मंडी और सिद्ध काली टैक्सी ऑपरेटर यूनियन सेरी मंच मंडी ने वाहनों की फिटनेस जांच (पासिंग) कांगू में करवाए जाने के निर्णय का कड़ा विरोध किया है। इस दौरान शहर में तीन घंटों के लिए सेवाएं बाधित रखी गई। ऑटो यूनियन और टैक्सी यूनियन के पदाधिकारी ने पहले शहरभर में अपनी मांगों को लेकर रैली निकाली और उसके बाद उपायुक्त कार्यालय में जाकर एससी टू डीसी के माध्यम से ज्ञापन सरकार को भेजा।

कांगू जाना पड़ रहा टैक्सी यूनियन के प्रधान संजय कुमार और ऑटो रिक्शा यूनियन के प्रधान कमलेश कुमार व होशियार सिंह ने बताया कि वर्तमान में स्वचालित परीक्षण केंद्र (एटीएस) के माध्यम से वाहनों की फिटनेस जांच कांगू में करवाई जा रही है, जिससे मंडी जिला के ऑटो रिक्शा संचालकों व टैक्सी चालकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

मंडी शहर व आसपास के क्षेत्रों से कांगू तक वाहन ले जाने में चालकों का अतिरिक्त समय, ईंधन और पैसा खर्च हो रहा है। 20 किमी का परमिट 45 किमी दूर कैसे जाएं यूनियनों ने तर्क दिया है कि ऑटो रिक्शा का निर्धारित परमिट दायरा केवल 20 किलोमीटर तक सीमित है, जबकि मंडी से कांगू की दूरी लगभग 45 किलोमीटर है। ऐसे में इतने छोटे वाहनों को इतनी दूर ले जाना न केवल नियमों के विरुद्ध है, बल्कि सुरक्षा की दृष्टि से भी जोखिम भरा है।