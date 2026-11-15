कीरतपुर-मनाली फोरलेन: 9 टनल निर्माण स्थल की होगी जियोलॉजिकल मैपिंग, बोर तकनीक से जांची जाएगी झलोगी की मजबूती

हंसराज सैनी, मंडी। कीरतपुर-मनाली फोरलेन पर बार-बार दरक रहे पहाड़ और भूस्खलन के खतरे से जूझ रहे झलोगी क्षेत्र की भूमिगत मजबूती जांचने के तरीके में अब बड़ा बदलाव किया गया है। यहां अब पारंपरिक सेस्मिक रिफ्रेक्शन टोमोग्राफी (एसआरटी) और इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी टोमोग्राफी (ईआरटी) के बजाय आधुनिक बोर तकनीक का सहारा लिया जाएगा।



मुख्यालय की उच्चस्तरीय डीपीआर कमेटी ने झलोगी में 40 मीटर गहराई तक बोर (ड्रिलिंग) कर चट्टानों और मिट्टी की वास्तविक मजबूती जांचने के आदेश जारी किए हैं।

9 टनल की होगी जियोलॉजिकल मैपिंग इसके साथ ही इस फोरलेन पर प्रस्तावित नौ अन्य सुरंगों के निर्माण स्थलों की भी बारीकी से जियोलाजिकल मैपिंग की जाएगी, ताकि भविष्य में निर्माण के दौरान किसी प्रकार की भौगोलिक बाधा या अनहोनी से बचा जा सके। मुख्यालय की डीपीआर कमेटी ने गत माह प्रस्तावित सुरंग स्थलों का जायजा लिया था। भूगर्भीय स्थिति को देखते हुए जांच की तकनीक बदलने और जियोलाजिकल मैपिंग का निर्णय लिया गया है। इसके बाद सुरंगों की डीपीआर को अंतिम रूप दिया जाएगा।

सचिव ने की समीक्षा वहीं, केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के सचिव वी उमाशंकर ने भी प्रदेश में चल रहे विभिन्न फोरलेन के निर्माण कार्यों की प्रगति की उच्च स्तरीय समीक्षा की है। बैठक में उन्होंने परियोजनाओं की धीमी गति और भौगोलिक चुनौतियों पर गंभीर मंथन करते हुए अधिकारियों को स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी किए।

पंडोह-टकोली खंड की बहाली के निर्देश वी उमाशंकर ने कीरतपुर मनाली फोरलेन के सबसे संवेदनशील माने जाने वाले पंडोह-टकोली खंड को हर हाल में पूरी तरह से बहाल करने को कहा है। बरसात और भूस्खलन से प्रभावित हुए इस हिस्से में यातायात को सुचारू और सुरक्षित बनाने के लिए स्थायी समाधान करने पर जोर दिया गया है।

द्रंग में भूधंसाव का अध्ययन दूसरी ओर, पठानकोट-मंडी फोरलेन परियोजना की समीक्षा करते हुए उन्होंने द्रंग क्षेत्र में हो रहे लगातार भूधंसाव के कारणों का पता लगाने के लिए चल रहे अध्ययन कार्य को जल्द से जल्द पूरा करने के निर्देश दिए हैं, ताकि वहां स्थायी सुरक्षा दीवार या वैकल्पिक मार्ग का निर्माण सुनिश्चित हो सके।

पिंजौर-नालागढ़ फोरलेन का कार्य पूरा करने के निर्देश समीक्षा बैठक में औद्योगिक क्षेत्र बीबीएन (बद्दी-बरोटीवाला-नालागढ़) को जोड़ने वाले पिंजौर नालागढ़ फोरलेन के निर्माण में हो रही देरी पर कड़ा रुख अपनाते हुए सचिव ने संबंधित कंस्ट्रक्शन कंपनी को कार्य युद्ध स्तर पर पूरा करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि गुणवत्ता से समझौता किए बिना निर्धारित समयसीमा के भीतर काम पूरा होना चाहिए।