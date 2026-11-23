जागरण संवाददाता, मंडी। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व मंत्री कौल सिंह ठाकुर आगामी विधानसभा चुनाव में द्रंग विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी हों, इस पर कार्यकर्ताओं ने मुहर लगा दी है। कौल सिंह के 81वें जन्मदिन के उपलक्ष्य पर आयोजित कार्यक्रम में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सर्वसम्मति से उनके नाम का प्रस्ताव पारित किया। कौल सिंह द्रंग से 12वां चुनाव लड़ेंगे।



वहीं इस मौके पर संबोधित करते हुए कौल सिंह ने क्षेत्र की जनता और पार्टी हाईकमान के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराते हुए कहा कि जो फैसला हाईकमान करेगी उनको मंजूर होगा।

नहीं लड़ना चाहता था चुनाव कौल सिंह ने कहा कि हालांकि वे अब चुनाव नहीं लड़ना चाहते थे, लेकिन द्रंग चुनाव क्षेत्र की जनता की मांग और पार्टी हाईकमान के आदेश को उन्होंने कभी नहीं टाला है। उन्होंने कहा कि द्रंग में कई काबिल नौजवान हैं, जो क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं, लेकिन इससे पहले जिन युवाओं को पांच साल का मौका मिला, वे विकास के नाम पर कुछ खास काम नहीं कर पाए।

अंग-संग रहने वाला आज ले रहा झूठा श्रेय विधायक पूर्ण चंद पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति कभी उनके अंग-संग रहता था, वह आज लोगों के बीच आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की नियुक्तियों का झूठा श्रेय ले रहा है। कौल सिंह ने स्पष्ट किया कि नियुक्तियां पूरी तरह मेरिट के आधार पर होती थीं और सूची तैयार कर केवल सीडीपीओ कार्यालय तक पहुंचाने की जिम्मेदारी दी जाती थी।