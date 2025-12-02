झारखंड के राजनीतिक हालात पर पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष का निशाना, ...बिना ठोस कारण जेल में रखने की पीड़ा नहीं भूले हैं सोरेन

जागरण संवाददाता, मंडी। झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का भाजपा के साथ हाथ मिलाने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। उन्होंने आरोप लगाया कि विधानसभा चुनाव से ठीक पहले केंद्र सरकार और भाजपा के इशारे पर हेमंत सोरेन को छह माह तक बिना ठोस कारण जेल में रखा गया, जिसकी पीड़ा और अन्याय को वह आज भी नहीं भूले हैं। राजेश ठाकुर जिला मंडी के पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

झारखंड में भाजपा के पास न सक्षम नेता और न ही स्पष्ट नीति मंगलवार को हिमाचल प्रदेश के मंडी में पत्रकारों से बात करते हुए राजेश ठाकुर ने कहा कि झारखंड में भाजपा के पास न तो कोई सक्षम नेता है और न ही विकास को लेकर कोई स्पष्ट नीति। ऐसे में अफवाहों के सहारे भ्रम फैलाकर भाजपा राजनीतिक फायदा उठाने का प्रयास कर रही है।

झामुमो व कांग्रेस ने राज्य को नई दिशा दी उन्होंने कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) ने कांग्रेस और गठबंधन सहयोगियों के साथ मिलकर राज्य को नई दिशा दी है। जनता ने इंडी गठबंधन को जनादेश दिया था, जबकि भाजपा और एनडीए के सहयोगियों को पूरी तरह नकार दिया था।

झामुमो के एनडीए में शामिल होने की अफवाह राजेश ठाकुर ने आरोप लगाया कि भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व को राज्य में पार्टी अध्यक्ष के लिए योग्य चेहरा नहीं मिल पा रहा है, जिसके चलते एक वर्ष से संगठन और सीपीएल दोनों की जिम्मेदारी एक ही नेता संभाल रहे हैं। राजेश ठाकुर ने भाजपा पर झामुमो के एनडीए में शामिल होने की अफवाह फैलाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि इस तरह के दुष्प्रचार का उद्देश्य केवल जनता का ध्यान भटकाना है, जबकि गठबंधन सरकार मजबूती से अपना कार्य कर रही है और जनता इससे संतुष्ट है।