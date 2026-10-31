IIT मंडी में हिमाचल के विद्यार्थियों को नेट और गेट में छूट, स्टार्टअप के लिए हर महीने 15000 रुपये मिलेंगे

जागरण संवाददाता, मंडी। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आइआइटी) मंडी के निदेशक प्रो. लक्ष्मीधर बेहरा ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में संस्थान ने हिमाचल के युवाओं के लिए अपने द्वार और अधिक खोले हैं। वर्ष 2022-23 से 2026-27 के बीच 571 हिमाचली छात्र आइआइटी मंडी से जुड़े हैं। यह पिछले पांच वर्षों के 159 छात्रों की तुलना में करीब 3.6 गुना है। इनमें 253 ने पीएचडी, 146 ने एमटेक शोध और 20 ने दोहरी डिग्री कार्यक्रमों में प्रवेश लिया है।



राज्य के सरकारी संस्थानों के योग्य स्नातकों को गेट और नेट से छूट का प्रविधान भी है। संस्थान के 834 कर्मचारियों में से 767, यानी लगभग 92 प्रतिशत, हिमाचल के हैं। संकाय सदस्यों की संख्या 2022 के मुकाबले तीन गुना होकर पांच से 15 हो गई है। कुल छात्र संख्या 103 प्रतिशत बढ़कर 4,082 पहुंच चुकी है।

आपदा प्रबंधन और शोध पर जोर प्रो. बेहरा ने कहा कि हिमाचल की भौगोलिक परिस्थितियों से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए 23.26 करोड़ रुपये के 14 विशेष शोध प्रोजेक्ट शुरू किए गए हैं। इनमें कांगड़ा और मंडी में भूस्खलन निगरानी, शिमला-मंडी-मनाली में बहु-खतरा आकलन और भूकंप सुरक्षा शामिल हैं। टाटा ट्रस्ट के सहयोग से 20 करोड़ रुपये की क्लाइमेट कंट्रोल और आपदा प्रबंधन गतिविधियां भी चल रही हैं। पहाड़ी कृषि और जलवायु-अनुकूल जल बुनियादी ढांचे पर काम में कैलिफोर्निया और अन्य देशों के विशेषज्ञों की मदद ली जा रही है।



सेंट्रल फार कंटिन्यूइंग एजुकेशन के जरिए 2,573 से अधिक हिमाचली प्रतिभागियों को एआइ, रोबोटिक्स, आइओटी और वोकेशनल स्किल्स का प्रशिक्षण दिया गया है। आइआइटी मंडी कैटालिस्ट ने 278 स्टार्टअप को समर्थन दिया है, जिनमें 59 हिमाचल के हैं।