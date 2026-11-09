मंडी में बिना अनुमति और लीज के चल रहे थे दो स्टोन क्रशर, हिमाचल प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का बिजली काटने का आदेश

जागरण संवाददाता, मंडी। हिमाचल प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड मंडी जिले के चच्योट और करसोग में बिना अनुमति चल रहे दो स्टोन क्रशर पर कार्रवाई की है। बोर्ड ने दोनों के बिजली कनेक्शन काटने और नियमानुसार अनुमति मिलने तक काम बंद रखने के आदेश दिए हैं।

न माइनिंग लीज और न ही स्थायी पंजीकरण चच्योट के सरोआ क्षेत्र में एलएन स्टोन क्रशर की संचालन अनुमति 10 सितंबर 2024 को समाप्त हो गई थी। इकाई के पास वैध माइनिंग लीज, स्थायी पंजीकरण और कच्चे माल का वैध स्रोत भी उपलब्ध नहीं है।

6 बार जारी किए थे नोटिस क्षेत्रीय कार्यालय मंडी ने इसे छह बार कारण बताओ नोटिस जारी किए थे। क्रशर प्रबंधन ने जवाब में सीटीओ नवीनीकरण होने तक काम बंद रखने का दावा किया था, लेकिन न तो नवीनीकरण के लिए आवेदन किया गया और न ही संचालन रोका गया। पीसीबी के निरीक्षण के बाद बिजली काटने के आदेश जारी किए गए।