हिमाचल के मंडी में आधी रात घर में घुसकर महिला से दुष्कर्म, पांच लाख रुपये के गहने भी चुरा ले गया आरोपित

संवाद सहयोगी, सुंदरनगर (मंडी)। हिमाचल प्रदेश के जिला मंडी में एक बेहद सनसनीखेज वारदात हुई है। पुलिस थाना सुंदरनगर के तहत एक महिला ने घर में घुसकर दुष्कर्म करने, अलमारी से लाखों रुपये के सोने के आभूषण चोरी करने और जान से मारने की धमकियां देने का आरोप लगाया है। पुलिस ने पीड़िता की शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर गहन जांच शुरू कर दी है।



पीड़िता द्वारा पुलिस को दी गई शिकायत के अनुसार तीन और चार अगस्त की मध्यरात्रि एक व्यक्ति जबरन उसके घर के कमरे में दाखिल हुआ। आरोप है कि उक्त व्यक्ति ने बलपूर्वक उसके साथ दुष्कर्म किया। इतना ही नहीं, आरोपित घटना के बाद पीड़िता और उसके पति को किसी को बताने पर जान से मारने की धमकियां देने लगा।

अलमारी से गहने भी ले गया शिकायतकर्ता ने बताया कि आरोपित ने घर की अलमारी में रखे करीब पांच तोले वजन के सोने के गहने भी चोरी कर लिए, जिनकी अनुमानित कीमत लगभग पांच लाख रुपये बताई जा रही है।