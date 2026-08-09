मनाली हाईवे बनेगा छह लेन, NHAI ने केंद्र में सड़क परिवहन मंत्रालय को सौंपी रिपोर्ट; दोगुना हो जाएगा ट्रैफिक

हंसराज सैनी, मंडी। हिमाचल प्रदेश की लाइफलाइन बन चुके कीरतपुर-मनाली फोरलेन पर आने वाले वर्षों में वाहनों की आवाजाही बढ़ेगी। खूबसूरत वादियों का लुत्फ उठाने वाले पर्यटकों और वाणिज्यिक गतिविधियों के कारण इस मार्ग पर यातायात में अप्रत्याशित बढ़ोतरी होगी। एनएचएआइ की ओर से मंडी जिले के पंडोह के समीप यातायात लोकेशन पर किए गए अध्ययन में यह बात सामने आई है कि 15 वर्ष में फोरलेन पर वाहनों की आवाजाही दोगुनी से भी अधिक हो जाएगी।

एनएचएआई ने तैयार किया खाका रिपोर्ट की मानें तो 2041 तक चार लेन का राजमार्ग वाहनों के दबाव के आगे छोटा पड़ जाएगा, इसे छह लेन का बनाना अनिवार्य हो जाएगा। एनएचएआइ ने 2023 से 2049 तक के यातायात आंकड़ों का खाका तैयार कर केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय को भेजा है।

तीन साल में कितना बढ़ गया आंकड़ा एनएचएआइ के आंकड़ों के मुताबिक 2023 में इस मार्ग पर प्रतिदिन औसतन 16,911 पैसेंजर कार यूनिट (पीसीयू) और 4,480 कमर्शियल व्हीकल (सीवीपीडी) दर्ज किए गए थे जो फोरलेन सड़क (सेवा के स्तर-बी) के लिए बिलकुल अनुकूल थे। 2026 में यह आंकड़ा बढ़कर 19,584 पीसीयू और 2038 तक 35,165 पीसीयू तक पहुंचने का अनुमान जताया है।

15 साल बाद यह होगी स्थिति असली मोड़ 2041 में आएगा, जब प्रतिदिन वाहनों की संख्या 40,705 पीसीयू और कमर्शियल वाहनों की संख्या 10,783 के पार पहुंच जाएगी। इस स्तर पर सड़क का सर्विस लेवल बी से गिरकर सी श्रेणी में आ जाएगा, जिससे यातायात जाम की स्थिति से बचने के लिए इसे छह लेन का करना पड़ेगा।

खबरें और भी





