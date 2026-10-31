हिमाचल में बढ़ा पर्यटन दबाव: 669% बढ़ गए होमस्टे, पर्यटकों की आमद में भी इजाफा; SC समिति ने की नियंत्रण की सिफारिश

जागरण संवाददाता, मंडी। हिमाचल प्रदेश में पर्यटन के अनियंत्रित विस्तार और अंधाधुंध निर्माण ने राज्य की पारिस्थितिकी पर गंभीर संकट खड़ा कर दिया है। पर्यावरण से जुड़ी सीईसी रिपोर्ट के अनुसार, राज्य में बीते एक दशक (2016 से 2026) के दौरान पंजीकृत होटलों की संख्या 2,784 से बढ़कर 5,311 (90.8% वृद्धि) हो गई है, जबकि पंजीकृत होमस्टे में 669.7% की भारी वृद्धि दर्ज की गई है।

वर्ष 2016 में जहां राज्य में मात्र 876 होमस्टे थे, वहीं 2026 में यह आंकड़ा बढ़कर 6,743 तक पहुंच गया है। पर्यटकों की आमद भी बढ़ी सैलानियों की आवाजाही में भी अप्रत्याशित उछाल आया है। वर्ष 2016 में राज्य में कुल 1.84 करोड़ पर्यटक आए थे, जो 2025 में 68.81% की समग्र वृद्धि के साथ 3.11 करोड़ के पार पहुंच गए। इस कुल आंकड़े में धार्मिक पर्यटन की हिस्सेदारी सबसे प्रमुख रही है।