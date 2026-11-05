भाखड़ा और पौंग जलाशयों की गाद से भरेगा हिमाचल का कोष, सरकार को नीलामी से मिलेगा 1600 करोड़ रुपये का राजस्व

संवाद सहयोगी, सुंदरनगर (मंडी)। देश की ऊर्जा और सिंचाई व्यवस्था की रीढ़ भाखड़ा एवं पौंग बांध के जलाशयों की गाद हिमाचल सरकार का कोष भरने का काम करेगी। गाद नीलामी से प्रदेश को करीब 1600 करोड़ रुपये का राजस्व मिलेगा। दोनों बांधों पर मंडराते गाद (सिल्ट) के खतरे और घटती जल-संग्रहण क्षमता के मुद्दे को दैनिक जागरण की ओर से प्रमुखता से उठाए जाने के बाद भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड (बीबीएमबी) हरकत में आ गया है।

बीबीएमबी ने तैयार की योजना बीबीएमबी ने गाद निकासी की योजना तैयार की है। सुंदरनगर में दिवाली फेस्ट 2026 कार्यक्रम में बीबीएमबी के अध्यक्ष इंजीनियर मनोज त्रिपाठी ने बताया कि भाखड़ा व पौंग जलाशयों से गाद की वैज्ञानिक निकासी और उसकी नीलामी से हिमाचल सरकार को करीब 1,600 करोड़ रुपये का राजस्व मिलेगा।

गोबिंद सागर के जल संग्रहण में आई कमी गोबिंद सागर जलाशय के सीर खड्ड क्षेत्र में 50 मिलियन घन मीटर गाद जमा है। इससे गोबिंद सागर की जल संग्रहण क्षमता में 26.14 प्रतिशत की गिरावट आई है, जिसमें मृत भंडारण क्षमता 47.68 प्रतिशत और जीवंत भंडारण क्षमता 19.10 प्रतिशत तक प्रभावित हुई है।