मटौर में 3 घंटे में स्थापित कर दिया कोलकाता से लाया डबल स्टोरी बेली ब्रिज, पठानकोट-मंडी NH से गुजर सकेंगे मल्टी एक्सल वाहन

संवाद सहयोगी, चैतड़ू (कांगड़ा)। पठानकोट-मंडी राष्ट्रीय राजमार्ग पर मटौर में मनूनी खड्ड पर बुधवार रात नया बेली ब्रिज स्थापित कर दिया गया। 70 आवर्स बेली ब्रिज से अब मल्टी एक्सल वाहन भी आर-पार हो सकेंगे। कोलकाता से लाया गया डबल स्टोरी बेली ब्रिज लगभग 85 लाख रुपये का है और करीब 15 लाख रुपये इसे स्थापित करने पर खर्च आया।

80 फीट लंबे ब्रिज को स्थापित करने के लिए बंद किया हाईवे बुधवार रात 11:15 बजे पठानकोट-मंडी राष्ट्रीय राजमार्ग पर मटौर और जमानाबाद रोड के बीच यातायात बंद कर दिया गया। 11:20 मिनट पर लगभग 80 फीट लंबे और पौने चार मीटर चौड़े बेली ब्रिज को स्थापित करने का कार्य आरंभ हुआ।

तीन घंटे की मशक्कत के बाद स्थापित बड़ी मशीनों की मदद से लगभग तीन घंटे में बेली ब्रिज स्थापित किया गया। रातभर ब्रिज के नट-बोल्ट कसने का कार्य चला। इस दौरान वाहन वाया जमानाबाद-अब्दुल्लापुर-कांगड़ा मार्ग से भेजे गए। पुराने से ज्यादा क्षमता : रोहित ठाकुर पठानकोट-मंडी फोरलेन परियोजना के साइट इंजीनियर रोहित ठाकुर की निगरानी में बेली ब्रिज स्थापित करने का कार्य हुआ। उनके मुताबिक पुराना पुल 24 आवर्स का था और इसकी लोडिंग 16 टन तक थी। बड़े वाहन गुजरने के कारण इसकी कुछ प्लेट टूट गई थीं। पुल को भी क्षति पहुंची थी। नए पुल से अब मल्टी एक्सल वाहन भी गुजर सकेंगे। उनके मुताबिक लोडिंग कैपेस्टी के मुताबिक बेली ब्रिज के ग्रेड निर्धारित हैं।