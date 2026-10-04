हिमाचल प्रदेश की निर्विरोध चुनी 136 पंचायतों को 25-25 लाख की प्रोत्साहन राशि, सरकार ने जारी किया बजट

जागरण संवाददाता, मंडी। हिमाचल प्रदेश में ग्रामीण स्तर पर आपसी भाईचारे और सहमति की राजनीति को बढ़ावा देने के लिए निर्विरोध पंचायतें चुने जाने पर 25-25 लाख रुपये प्रोत्साहन राशि मिलेगी। सरकार ने प्रदेश की 136 पंचायतों के लिए 34 करोड़ रुपये जारी कर दिए हैं। अब जल्द ही यह राशि पंचायतों के खाते में आएगी, जिससे विकास कार्यों को गति मिलेगी।

मंडी की 5 पंचायतें शामिल मंडी की पांच पंचायतों को 1.25 करोड़ रुपये की राशि अगले सप्ताह तक जारी हो जाएगी। यह सारा पैसा एक साथ ही पंचायतों को मिलेगा, जिसे वह विकास कार्यों पर खर्च करे सकें। मंडी जिला के चार ब्लॉक में पांच पंचायतें लोगों ने आपसी सहमित से चुनी। इनमें गोहर ब्लाक की दो पंचायतें गुडार और अनाह। द्रंग की चेली (चैहडगलू)। चौंतड़ा ब्लाक की गोलवां और चुराग ब्लाक की कांढ़ा पंचायतें शामिल हैं।