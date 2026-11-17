जागरण संवाददाता, मंडी। तेलंगाना की फर्म को मंडी और बिलासपुर में दिए गए शराब ठेकों को आबकारी विभाग ने वापस ले लिया है। अब इन ठेकों को खाद्य आपूर्ति निगम चलाएगा। खाद्य आपूर्ति निगम ने ठेकों को अपने अधीन ले लिया है। मंडी जिला में ही इन 10 शराब के ठेकों की कंपनी की 7.30 करोड़ रुपये की देनदारी है।

मंडी में यहां हैं 10 ठेके तेलंगाना की फर्म एपीटको को मंडी में 10 शराब ठेके दिए गए थे। इसमें करसोग क्षेत्र में बनकडंडा, मोहग, ठाकरथाना, को, मतेल, कसोल में छह ठेके, चैलचौक के मौवीसेरी, सरोआ और केलोधार में तीन और सरकाघाट में मसेरन के शराब ठेके शामिल थे। मंडी में कंपनी ने 7.30 करोड़ रुपये के राजस्व जमा नहीं करवाया है।

बिलासपुर में छह ठेके यही स्थिति बिलासपुर में थी, यहां पर छह ठेके फर्म के पास थे, जिनको भी वापस ले लिया गया है। अब निगम इनका संचालन कर रहा है और निगम की ओर से संचालन के दिन से वित्तीय वर्ष तक एक्साइज ड्यूटी दी जाएगी।