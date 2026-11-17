जागरण संवाददाता, धर्मशाला। भारतीय जनता पार्टी विधायक दल ने प्रदेश सरकार पर हिमाचल की बेशकीमती जमीन और सरकारी संपत्तियों को निजी क्षेत्र के हवाले करने का आरोप लगाते हुए विधानसभा परिसर के बाहर प्रदर्शन किया। भाजपा नेताओं ने कहा कि कांग्रेस सरकार जिस तरह से सरकारी संपत्तियों को निजी क्षेत्र को सौंपने के फैसले ले रही है, उसका पार्टी पुरजोर विरोध करती है। भाजपा विधायक जमीन की फर्जी रजिस्ट्रियां बंद करो के बैनर लेकर विधानसभा में पहुंचे व सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया।

गगल एयरपोर्ट के समीप 200 कनाल जमीन की फर्जी रजिस्ट्री जयराम ठाकुर ने आरोप लगाया कि कांगड़ा के गग्गल एयरपोर्ट के समीप करीब 200 कनाल जमीन की फर्जी रजिस्ट्री और जाली कृषि प्रमाण पत्रों के माध्यम से बेनामी तरीके से बिक्री की गई है। वहीं, पालमपुर कृषि विश्वविद्यालय की करीब 3000 कनाल बेशकीमती जमीन निजी निवेशकों को देने का फैसला किया गया है, जबकि यह मामला न्यायालय में विचाराधीन है।

बनूरी में 100 कनाल भूमि का बेनामी सौदा उन्होंने बनूरी में करीब 100 कनाल जमीन के कथित बेनामी सौदे का मुद्दा भी उठाया। इसके अलावा बद्दी में उद्योगों के उद्देश्य से आवंटित जमीन का लैंड यूज बदलकर बहुमंजिला आलीशान कोठियां बनाए जाने का आरोप लगाया।

पीटरहॉफ पर भी घेरी सरकार नेता प्रतिपक्ष ने शिमला स्थित ऐतिहासिक पीटरहॉफ का जिक्र करते हुए कहा कि इसकी बुकिंग बंद कर दी गई है और इसे पीपीपी मोड पर देने की तैयारी की जा रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार इसे निजी निवेशक के हवाले करने की दिशा में आगे बढ़ रही है। वहीं, दिल्ली में बने हिमाचल निकेतन को लेकर भी उन्होंने कहा कि उद्घाटन से पहले ही इसे निजी क्षेत्र को सौंपने की तैयारी की जा रही है।

दिल्ली में बनाया भवन निजी हाथों में देने की तैयारी नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि बीबीएमबी बांध के संदर्भ में नेगोशिएशन के तहत दिल्ली सरकार से प्राप्त जमीन पर एक बड़ा भवन तैयार किया गया है। हैरानी की बात है कि भवन का उद्घाटन होने से पहले ही इसे निजी क्षेत्र को देने का निर्णय कर लिया गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश में कांग्रेस सरकार लगातार ऐसे फैसले ले रही है, जिनसे हिमाचल की संपत्तियां निजी हाथों में जा रही हैं।

हिमाचल को बिकने नहीं दिया जाएगा उन्होंने कहा कि सरकार की नीतियों का विरोध करते हुए भाजपा स्पष्ट करना चाहती है कि हिमाचल को बिकने नहीं दिया जाएगा। सरकार का रवैया ऐसा ही रहा तो वह विधानसभा को भी बेचने से पीछे नहीं हटेगी। इसी मुद्दे को लेकर भाजपा विधायक दल ने सदन के बाहर प्रदर्शन कर अपना विरोध दर्ज करवाया।