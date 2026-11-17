जागरण टीम, धर्मशाला। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन सदन में बिजली, पानी, सड़क और शिक्षा से जुड़े मुद्दे उठेंगे। विधायकों ने 39 तारांकित और 15 अतारांकित प्रश्नों के माध्यम से सरकार से जवाब मांगा है। सदन में आपदा राहत राशि व इलेक्ट्रिक बसों की खरीद को लेकर भी विपक्ष मामला उठाएगा।



प्रशनकाल में शाहपुर के केवल सिंह पठानिया ने गत तीन वर्षों में प्रदेश में स्थापित सोलर प्रोजेक्टों के स्थान, खर्च और राजस्व का ब्योरा मांगा है। उन्होंने प्राथमिक, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों और नागरिक अस्पतालों में दंत चिकित्सकों के स्वीकृत, भरे और रिक्त पदों तथा उन्हें भरने की समय-सीमा पर भी सवाल किया है।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव कांगड़ा के विधायक पवन काजल हार जलाड़ी से खर्टी को जोड़ने वाले पुल के निर्माण में हो रहे विलंब से उत्पन्न स्थिति बारे सदन का ध्यान आकर्षित करेंगे। विधायक राम कुमार, मौजा मलपुर में पर्यटन विभाग द्वारा निर्मित टीआरसी (टूरिज्म रिसेप्शन सेंटर ) को निजी उद्योगपति द्वारा तोड़ने से उत्पन्न स्थिति बारे सदन का ध्यान आकर्षित करेंगे।