हिमाचल में दो-तीन चुनाव हार चुके नेताओं के टिकट और पद की होगी समीक्षा, कांग्रेस प्रभारी रजनी पाटिल ने दिया कड़ा संदेश

जागरण संवाददाता, मंडी। प्रदेश कांग्रेस प्रभारी रजनी पाटिल ने मंडी में संगठनात्मक बैठक के दौरान पार्टी नेताओं को स्पष्ट संदेश दिया। उन्होंने कहा कि पिछले दो-तीन चुनावों में लगातार हारने वाले नेताओं को दोबारा टिकट या पद देने से पहले गहन समीक्षा की जाएगी। अब नए और जमीनी कार्यकर्ताओं को आगे लाने का समय है।

पाटिल ने कहा कि उम्मीदवारों के चयन का अधिकार किसी एक व्यक्ति के पास नहीं है। उनके, मुख्यमंत्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खू या प्रदेश अध्यक्ष विनय कुमार के हाथ में किसी को पद या टिकट देने की शक्ति नहीं है। यह फैसला कांग्रेस हाईकमान करेगा।