हिमाचल में 275000 सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स की बल्ले-बल्ले, सरकार ने किया 5 फीसदी DA देने का एलान

जागरण संवाददाता, शिमला। हिमाचल प्रदेश में दीवाली से पहले मुख्यमंत्री सुखविन्दर सिंह सुक्खू ने प्रदेश के पौने तीन लाख सरकारी कर्मचारी और पेंशनर्स के लिए बड़ा एलान किया है।

शुक्रवार को शिमला में प्रेस वार्ता में सीएम ने 5 प्रतिशत डीए देने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि क्लास फोर कर्मचारियों को 5 प्रतिशत डीए के अलावा 10 हजार रुपये पे रिवीजन एरियर देने का ऐलान किया। 1 नवम्बर को वेतन के साथ DA जारी हो जाएगा।

इसी के साथ किशाऊ बांध परियोजना पर मुख्यमंत्री ने बीजेपी पर भी निशाना साधा। सीएम सुक्खू ने बीजेपी सांसदों को घेरते हुए कहा कि भाजपा के कुछ सांसदों को मामले की पूरी जानकारी नहीं है और वे केवल प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का नाम ले रहे हैं। मुख्यमंत्री के अनुसार, जब किशाऊ बांध के मामले में हिमाचल के हितों की अनदेखी हो रही थी, तो वह केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ बैठक से उठने वाले थे। उन्होंने विरोध किया, जिसके बाद हिमाचल की शर्तें मानी गईं।