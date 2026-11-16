हिमाचल में घर बनाना महंगा, सीमेंट के दाम 10 रुपये प्रति बैग बढ़ेंगे; आपके जिले में क्या रहेगा नया रेट?

संवाद सहयोगी, जोगेंद्रनगर (मंडी)। हिमाचल प्रदेश में घर बनाने की योजना बना रहे लोगों को सीमेंट कंपनियां महंगाई का एक और झटका देने की तैयारी में हैं। सीमेंट के दाम प्रति बोरी 10 रुपये तक बढ़ेंगे। यह वृद्धि इसी सप्ताह से लागू होगी। अल्ट्राटेक सीमेंट कंपनी ने रविवार को डीलरों को कीमतें बढ़ाने की सूचना भेजी है, लेकिन नई दरें लागू होने की तारीख स्पष्ट नहीं की है।

420 से बढ़ जाएंगे दाम इससे पहले सीमेंट कंपनियां दो बार पांच-पांच रुपये बढ़ा चुकी हैं। कांगड़ा, मंडी व बिलासपुर में अभी प्रति बोरी दाम 420 रुपये है। वृद्धि के बाद यह लोगों को 430 रुपये में मिलेगी। कुल्लू में दाम करीब 450 रुपये प्रति बैग तक पहुंचने की बात कही जा रही है। महंगाई के कारण पिछले तीन माह से निर्माण कार्यों की गति धीमी है और ग्राहक नए काम शुरू करने से बच रहे हैं।