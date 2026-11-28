गगन सिंह ठाकुर, थुनाग (मंडी)। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खू 30 नवंबर और पहली दिसंबर को नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर के विधानसभा क्षेत्र सराज (जिला मंडी) के दौरे पर रहेंगे। यहां ‘सरकार गांव के द्वार’ कार्यक्रम के तहत वे लोगों से सीधा संवाद करेंगे और जनसमस्याएं सुनेंगे। मुख्यमंत्री सुक्खू 30 नवंबर को सराज दौरे के दौरान किसी सरकारी विश्रामगृह या होटल में नहीं, सराज में एक घर में रात गुजारेंगे।

पुलिस थाना के रसोइये के घर ठहरेंगे जंजैहली पुलिस थाने में पुलिसकर्मियों को खाना बनाने वाले रसोइए के घर पर मुख्यमंत्री का रात्रि ठहराव प्रस्तावित है। सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम के तहत मुख्यमंत्री का यह प्रवास ग्रामीण परिवेश में होगा। मुख्यमंत्री 30 नवंबर को सराज पहुंचेंगे।

चौलूथाच में जनसभा दौरे की शुरुआत कटारू पंचायत के चौलूथाच में जनसभा से होगी। इसके बाद मुख्यमंत्री जंजैहली क्षेत्र के गुराटन पहुंचेंगे, जहां उनके रात्रि ठहराव की व्यवस्था की गई है। पहले स्लेटनुमा मकान के लिए दिए थे निर्देश मुख्यमंत्री के रात्रि ठहराव को लेकर पहले मकान की बनावट और व्यवस्था से संबंधित दिशा-निर्देश दिए गए थे। अब गुराटन में प्रस्तावित रात्रि ठहराव को लेकर तैयारियां अंतिम चरण में पहुंच रही हैं। मुख्यमंत्री का सरकारी विश्रामगृहों से इतर ग्रामीण परिवार के घर रुकने का कार्यक्रम इस दौरे को खास बना रहा है।