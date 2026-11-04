अटल टनल पर क्षमता से दोगुना हुआ ट्रैफिक, अब पहाड़ों पर मंडराने लगा खतरा; CEC की रिपोर्ट ने उड़ाई नींद

हंसराज सैनी, मंडी। मनाली, लाहुल स्पीति कॉरिडोर और अटल टनल पर पर्यटकों का दबाव पर्यावरण और बुनियादी ढांचे के लिए खतरा बन रहा है।

सुप्रीम कोर्ट की केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति (सीईसी) की रिपोर्ट के अनुसार अटल टनल निर्धारित डिजाइन क्षमता से अधिक वाहनों का बोझ झेल रही है।

संवेदनशील उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में भारी ट्रैफिक पर्यावरण, जल निकासी और पारिस्थितिकी तंत्र को नुकसान पहुंचा रहा है। अटल टनल की मूल डिजाइन क्षमता लगभग 4,500 वाहन (3,000 हल्के और 1,500 भारी) प्रतिदिन की है। पीक सीजन में आंकड़ा 11,000 वाहनों को पार कर चुका है।

2024 में पीक डे ट्रैफिक 6,459 वाहन दर्ज किया था, जो 13 अप्रैल, 2025 को 10,356 वाहनों तक पहुंच गया। 27 जून, 2026 को पीक ट्रैफिक 6,584 वाहन रहा। यह सुरंग की निर्धारित क्षमता से काफी अधिक है। तीन प्रमुख स्थानों अटल टनल, मनाली और खजियार का कुल संयुक्त पीक डे ट्रैफिक 2025 में 15,628 वाहनों के उच्च स्तर को छू गया था, जिसका मुख्य कारण अटल टनल कारिडोर पर वाहनों का अत्यधिक संकेंद्रण था। मनाली, खजियार का बदलता ट्रेंड: मनाली में पीक डे ट्रैफिक चार वर्ष में 3,950 से 4,360 वाहनों के बीच स्थिर रहा। जून 2026 में यह 3,953 दर्ज हुआ। इसका यह अर्थ नहीं कि पर्यटन का दबाव कम हुआ है। ट्रैफिक का रुख अटल टनल और आगे की ओर शिफ्ट हुआ है।

खजियार जैसे संवेदनशील उच्च पर्वतीय घास के मैदान क्षेत्र में पीक ट्रैफिक 2023 के 862 से बढ़कर 2026 में 1,012 वाहनों तक पहुंच गया, जो लगभग 17% की वृद्धि है और पारिस्थितिकीय दृष्टि से चिंताजनक है। बड़े खतरे और पर्यावरण पर असर अटल टनल के दोनों छोर व आसपास वाहनों की लंबी कतारों से पार्किंग, ठोस कचरा प्रबंधन और सीवेज सिस्टम चरमरा गए हैं। वाहनों का धुआं और जाम से बढ़ता प्रदूषण नाजुक पर्वतीय ढलानों, जलस्रोतों और जैव विविधता को प्रभावित कर रहा है।