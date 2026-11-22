जसवंत ठाकुर, मनाली। रोहतांग दर्रे और इसके आसपास के उच्च हिमालयी क्षेत्रों में ठंड बढ़ने और बर्फबारी के साथ जमी झीलों व बर्फीले नजारों ने सैलानियों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। मनाली से लगभग 51 किलोमीटर दूर स्थित रोहतांग दर्रे में जमी हुई झील इन दिनों पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बन गई है।



जमकर ठोस बर्फ में तब्दील हुई रोहतांग दर्रे की इस झील में पर्यटक फोटोग्राफी का आनंद ले रहे हैं। चारों ओर बर्फ से ढकी चोटियां, नीला आसमान और बीच में शीशे की तरह जमी झील का नजारा पर्यटकों को खूब भा रहा है। पर्यटक झील के किनारे और बर्फीली वादियों में फोटो-वीडियो बनाकर इस यादगार पल को कैमरे में कैद कर रहे हैं।

रविवार को लगा पर्यटकों का मेला रविवार होने के चलते रोहतांग दर्रे में पर्यटकों का मेला लग गया। रविवार को लगभग 572 पर्यटक वाहनों में पांच हजार से अधिक पर्यटक बर्फ की वादियों को निहारने रोहतांग पहुंचे। सुबह से ही मनाली से रोहतांग की ओर वाहनों की लंबी कतारें लगी रहीं। पुलिस और प्रशासन की ओर से यातायात व्यवस्था को सुचारू रखने के लिए जगह-जगह जवान तैनात किए गए थे।

खिली धूप में बर्फ के बीच मस्ती रोहतांग के पर्यटन कारोबारी चंद्रसेन ठाकुर, जगदीश, टीकम, वेद राम व रमेश ने बताया कि रविवार को भारी संख्या में पर्यटक रोहतांग पहुंचे और जमी हुई झील में फोटोग्राफी का आनंद लिया। उन्होंने बताया कि दर्रे में दिनभर धूप खिली रही। पर्यटकों ने खिली धूप में बर्फीली खेलों का भी आनंद लिया।

धूप और बर्फ का संगम दर्रे में रविवार को मौसम पूरी तरह साफ रहा। दिन भर खिली धूप के बीच ठंडी हवाओं ने पर्यटकों को बर्फ का असली अहसास करवाया। बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक सभी ने बर्फ में खेलकर, स्नो बाइक और अन्य गतिविधियों का लुत्फ उठाया। कई पर्यटकों ने तो जमी झील पर खड़े होकर परिवार के साथ तस्वीरें खिंचवाईं।